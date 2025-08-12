Cuántos millones de euros sale el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le compró a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso a través de una publicación en las redes sociales de la modelo y, más allá de la futura fiesta o el vestido de la novia, todo el mundo habla de una sola cosa: el ostentoso anillo que le regaló el portugués a su pareja. La enorme alhaja despertó la curiosidad de millones de fanáticos a nivel mundial, quienes están intrigados sobres cuánto cuesta semejante obra de arte.

Tras más de nueve años de relación, el futbolista y la influencer llegarán al altar para sellar un vínculo muy fuerte que entablaron desde que se conocieron. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en la publicación de Instagram en la que lució un anillo de compromiso digno de exhibirse en un museo. La foto superó los 12 millones de likes y 254 mil personas felicitaron a los novios en los comentarios.

El enorme anillo dejó a todos boquiabiertos (Foto: georginagio)

Pero, ¿cuánto vale ese anillo repleto de diamantes? Esa auténtica pieza de joyería está tasada en más de seis millones de euros, sin contar los diamantes laterales, colocándola entre las más valiosas y espectaculares del mundo, según la revista Forbes de España.

Se trata de un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates, acompañado por piedras que elevan el total a unos 37 quilates. Expertos lo califican como D-Flawless de 40 o 45 quilates, el nivel más alto en color y pureza. Una pieza de este calibre sería una inversión enorme para cualquiera, pero para ellos es solo un gesto romántico que apenas afecta su inmenso patrimonio.

En su documental Soy Georgina (Netflix), la modelo contaba que solía cantarle a Cristiano la canción “El anillo pa’ cuándo” de Jennifer Lopez. Cristiano, por su parte, aseguraba con total certeza que se casarían, aunque sin precisar el momento. “Cuando dé el clic”, respondía con una sonrisa traviesa ante las cámaras.

Y el “clic” llegó con todo el lujo y la ostentación, no por nada el portugués es de los deportistas que más dinero ganó en la historia. Según la revista especializada, Ronaldo posee una fortuna estimada en mil millones de dólares, acumulada gracias a su carrera futbolística, contratos publicitarios y negocios; mientras que Georgina supera los diez millones con su reality, acuerdos con marcas de lujo y colaboraciones internacionales.

Cristiano y Georgina comparten la crianza de cinco niños (Foto: @cristiano)

Este anillo hizo que la pareja pasara a formar parte del exclusivo club de compromisos millonarios, junto con Mariah Carey, con un anillo de 35 quilates, de 10 millones de dólares, regalo de James Packer, o el de Beyoncé, con un diamante de 18 quilates valorado en cinco millones. Incluso, recordó a la colección de Elizabeth Taylor, que incluía un diamante de 33 quilates tasado en 8,8 millones de euros, durante años considerado el más icónico del planeta. Ahora, la joya que Ronaldo eligió para Georgina compite por ese título.

La historia de amor entre el portugués y la argentina comenzó en 2016, en la tienda de Gucci en Madrid donde Georgina trabajaba como vendedora. De un simple encuentro entre cliente y una trabajadora surgió una cita, luego una firme relación y finalmente una vida en común que superó cambios de países, la llegada de hijos en común y giras internacionales. Hoy forman una familia y comparten la crianza de cinco chicos: Cristiano Jr. (14), los mellizos Eva y Mateo (7), Alana Martina (6) y la pequeña Bella Esmeralda (2).