Nick Cave en su última visita al pais, su show fue en el Estadio Malvinas Argentinas Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

José Navarro Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 19:47

El sábado pasado se cumplieron dos años del último recital de Nick Cave and The Bad Seeds en el estadio Malvinas Argentinas. Para muchos fue el mejor show de rock de los últimos diez años por estas tierras. Cave llegó como parte de su gira mundial para presentar su misterioso disco Skeleton Tree en un momento de resurrección artística pocas veces vista en la trayectoria de un músico. Entonces, como una especie de ejercicio mental y espiritual resulta casi obligatorio un repaso por su discografía. ¿Qué pasaría si ordenáramos su trabajo de menor a mayor? El resultado, según la curaduría de quien suscribe, sería el siguiente:

17. Nocturama (2003)

Grabado en apenas una semana en 2002 tiene la particularidad de ser el último disco en el que participa Blixa Bargeld (líder de la banda industrial alemana Einsturzende Neubauten) y, es la primera vez, que una obra de Cave suena como una obligación contractual y casi inconclusa. Sobresale "Rock of Gibraltar" y "Bring it on" con la participación de su amigo y compatriota Chris Bailey, cantante de una de las primeras bandas de punk australianas, The Saints. Sorprende también (y no para bien) una extraña y repetitiva canción de casi 15 minutos titulada "Babe, i´m on fire". ¿Flojo? Si, mucho.

16. Dig, Lazarus Dig (2008)

Canciones con estructura sólida, pero que se desdibujan en el tiempo. Evoluciones que parecen ser una continuación del proyecto paralelo de Nick, Grinderman, y quizás un poco de exageración en la producción... El corolario: fue último disco en el que participó Mick Harvey, amigo de la infancia de Cave y jefe musical desde la época de The Birthday Party. El puesto vacante ya tenía un sucesor en la banda: el violinista Warren Ellis. Todo eso se nota en un disco bastante desparejo y grotesco.

15. No More Shall We Part (2001)

Tuvieron que pasar cuatro años desde The Boatman´s call (1997) para llegar a este trabajo en el que las dotes artísticas de la banda y las composiciones logran plasmar un disco extraño, íntimo, pero quizás un poco extenso y por momentos tambaleante. Un par de singles "As I Sat Sadly By Her Side" y "Fifteen Feet of Pure White Snow" con sus respectivos videos sirvieron de introducción para los advenedizos o desprevenidos. Es un buen disco, aunque no posee el alma filosa que caracteriza a los Bad Seeds.

14. Abbatoir Blues/The Lyre of Orpheus (2004)

Un ejercicio abrumador en un disco doble. La seguridad y convicción de tener una obra en la que los elementos personales de la banda puedan lucirse parecería movilizar el espíritu de la obra. Con algunos cambios de formación y, por momentos, la extraña sensación de que son dos bandas trabajando por separado, hacen de este disco un momento de búsqueda. Hay temas que parecen una fotografía sonora de una situación musical con muchos dilemas acerca de qué camino tomar. Un poco anticipó, para bien o para mal, el interregno de los tres discos que vinieron después.

13. Murder Ballads (1996)

La idea tentadora de un álbum con canciones sobre muertes, asesinatos y demás atrocidades es un buen tópico en las manos de los Bad Seeds. La construcción de las canciones es simple pero efectiva y la producción eleva este disco a un nivel muy alto. Las colaboraciones entre Nick Cave y Kylie Minogue, en el dueto "Where The Wild Roses Grow", y con PJ Harvey, en "Henry Lee", ponen el contrapeso necesario en la balanza para que la figura monocromática se ilumine y las sombras se estrechen las manos con algo de claridad. Y en el medio, un tema como "Stagger Lee", en el que Cave grita a todo pulmón quien es, qué es lo que desea, y que tengamos cuidado deja en claro que el pop no es para él. Una obra ambiciosa que logra equilibrio sin desbordar esquemas o estilos.

"Henry Lee" con PJ Harvey 03:54

Video

12. Kicking Against The Pricks (1986)

Tercer disco en el que le rinden homenaje a sus héroes musicales de siempre. Desfilan temas de Velvet Underground, John Lee Hooker, Alex Harvey, Roy Orbison y el gran Johnny Cash, que años después le devolvería el guiño cuando grabó la fantástica "The Mercy Seat". Los clásicos del alma de Nick y sus escuchas tempranas, arropadas en una obra con peso propio, alejada de los clichés de los famosos discos de covers. Es el primer intento de un sonido Bad Seed hacia el paraíso de los crooner.

11. The First Born Is Dead (1985)

Berlín, 1985. La atmósfera de creación es tan caótica como fértil. ¿Qué puede salir mal? Casi nada o casi todo. La fascinación con Elvis Presley y John Lee Hooker da como resultado una obra con un tinte oscuro e intimista, un crisol de influencias e ideas que se cazan en el momento preciso. Los elementos necesarios para convertir este disco en un documento imprescindible para poder armar el rompecabezas de la obra de Nick Cave.

10.From Her to Eternity (1984)

El primer disco solista después de la aventura de The Birthday Party. Ya instalado en Londres resulta, prácticamente, una extensión de su trabajo anterior. Ambientes de tensión, una versión de "In the Ghetto", popularizada por Elvis Presley, como single de adelanto del disco y el primer ensamble musical con Mick Harvey, Blixa Bargeld y Barry Adamson (de la banda after punk Magazine). Suenan como una real máquina de sangre, huesos y urgencia sonora.

9. Tender Prey (1988)

Nick Cave está de nuevo en Berlín trabajando con gente conocida. En una simetría rara, mientras la banda se hunde en distracciones peligrosas, sale a la luz quizás la primera muestra de genialidad en forma de canción: "The Mercy Seat". Se trata de un himno generacional, ruidoso y repetitivo, con preguntas sin respuesta. Un trabajo sombrío pero con aristas luminosas y ásperas a la vez. La elección del segundo single de adelanto es a estas alturas un clásico de la banda: "Deanna". Ese tono de blues psicótico deja ver al final del túnel la ansiada luz y sigue siendo uno de los momentos más altos en los shows en vivo de los Bad Seeds. Sin embargo, la luz tendrá que esperar.

8. Push The Sky Away (2013)

Grabado en Francia con la tranquilidad de tener el terreno y la conciencia tranquila fue el último disco que contó con la presencia del extraordinario pianista Conway Savage, fallecido en 2018. Además es el primer disco sin la mirada musical experta de Mick Harvey. Temas basados en improvisaciones de la mano del violinista Warren Ellis, al mando de los controles de la banda, Nick Cave empieza una nueva etapa. Es como una resurrección artística que sorprendió a sus fans, aunque algunos no entendieron esta nueva piel.

7. Let Love In (1994)

Año extraño para la banda y Nick en particular. Envuelto en una incesante rueda de preguntas sin respuestas tras tener mayor exposición a nivel mundial, 1994, lo encuentra enfrentado ante su propia criatura que avanza con vida propia. La banda participa en una las primeras ediciones del festival Lollapalooza, con una presentación agotadora e inútil para un público que no entiende la propuesta. El resultado es un disco violento y enérgico, con una vitalidad insospechada y singles como "Loverman" (después versionado por Metallica, en un insospechado giro del destino), "Do you love me" y "Red Right Hand" que años después serviría de cortina de la famosa serie Peaky Blinders. Un disco incómodo, consistente y que representa la primera resurrección de Cave.

"Do You Love Me?" terminó como apertura de la serie Peaky Blinders 04:35

Video

6. The Good Son (1990)

Tras haber vivido en San Pablo, Brasil, por un par de años, la idea de grabar un disco y trasladar toda la logística hacia ese país era, por lo menos, arriesgado. No obstante, en ese clima se gestó una de las primeras obras épicas de la banda. The Good Son podría considerarse como un disco popular porque cada una de sus canciones tiene pasta de single. "The Weeping Song", en un dúo celestial con Blixa Bargeld, "The Ship song", con su atmósfera relajada y flotante, "Lament", "Lucy" y "The Good Son" son un compendio de madurez y puntería estilística asombrosa. El disco de reencuentro, de perdón y de redención.

"The Weeping Song" el dueto con Blixa Bargeld 04:18

Video

5. Ghosteen (2019)

Celestial, narrativo, absolutamente intimista, pero con una impronta absolutamente particular. Es la continuación de Skeleton Tree (2016). Con casi total ausencia de percusión es una muestra genial y poco transitada en el mundo de la cultura rock. Las fronteras que abre el disco colocan a Cave en un pedestal sonoro poco habitual entre los artistas con larga trayectoria. Riesgo, experimentación y la pintura anticipatoria de un mundo que hoy nos queda mucho más claro.

4. Henry´s Dream (1992)

La elección de un productor como David Briggs, por su trabajo con Neil Young, hizo de este disco un error feliz. El choque de ideas y de políticas de trabajo entre la banda y la producción dio a luz un disco de violencia acústica inédita. El trabajo de la banda en general es sobresaliente y los temas se convierten por peso propio en clásicos del repertorio. Lírica referencial, historias de primera mano y una portada acorde dan el toque final a una obra maestra, en su propio universo.

3. The Boatman´s Call (1997)

Estética en blanco y negro para un disco a veces poco valorado, aunque extraordinario. Cave logra que el público lo escuche sin prejuicios ni preguntas. Composiciones atemporales y, otra vez, la sensación de que cada uno de los temas podría haber sido un single de difusión con la bella balada, "Into My Arms", como mascarón de proa. Belleza y serenidad. Preguntas y respuestas que se pierden en sonidos profundos.

2. Skeleton Tree (2016)

Obra atemporal y espaciosa. Es una estela de los procesos creativos del disco anterior Push The Sky Away (2013). El diálogo con el espíritu está presente en todo momento como una eterna interpelación ante los sucesos trágicos que acaba de sufrir Cave. El disco funciona como un cúmulo de ofrendas sonoras tras el fallecimiento de Arthur Cave, su hijo adolescente en 2015. Un álbum que parece conectado con un cable con el más allá si es que algo así existe.

"Jesus Alone" un doloroso llamado al más allá 06:15

Video

1.Your Funeral, My Trial (1986)

El punto más alto de la carrera de Nick Cave. En el medio de una avalancha de problemas personales y sumergido en un estilo de vida poco saludable, el músico logra soltar como un ave libre sobre el cielo de Berlín un puñado de canciones antológicas. Historias de hoteles, gente que se aleja y la pérdida de la inocencia son los tópicos sin salida del disco. "The Carny" es el tema utilizado en la película Der Himmel Uber Berlin (Las alas del deseo) de Wim Wenders y lo ubica a Cave en un universo entre lo terrenal y la trascendencia espiritual. En el álbum también están "Stranger Than Kindness" y "Jack´s Shadow" con su historia de alguien que asesina a su sombra y se arrepiente. Es el mejor disco de Cave y funciona como un testamento atemporal y majestuoso de lo que un músico de rock puede lograr.

Conforme a los criterios de Más información