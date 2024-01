escuchar

El actor Adan Canto falleció el lunes 8 de enero a los 42 años. El intérprete mexicano transitaba desde hacía tiempo un cáncer de páncreas.

Aunque la noticia sorprendió a sus fanáticos, en su entorno se sabía que luchaba contra esta enfermedad, que le impidió comenzar el rodaje de la tercera temporada de la serie The Cleaning Lady. Además de las dos primeras entregas de este show, donde intepretó al criminal Arman Morales. También participó en conocidas producciones de Hollywood como las películas X-Men y las series Designated Survivor, Narcos y The Following.

Su entorno familiar más cercano estaba formado por su esposa, la artista Stephanie Ann Canto, y sus dos hijos: Roman Alder, de tres años y medio, y Eve Josephine, de un año y medio. Su viuda eligió la reserva en estos momentos, pero el representante del actor dio a conocer la noticia a través de un comunicado donde afirmó: “Adán tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Quienes lo conocieron cambiaron para siempre. Lo extrañaremos muchísimo”.

Desde Warner Bros y Fox, dos estudios con los que trabajó en varios proyectos, dedicaron unas sentidas palabras para despedirlo: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto”.

Y siguieron: “Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en Estados Unidos en ‘The Following’ hace más de una década”.

“Más recientemente, iluminó la pantalla en ‘La señora de la limpieza’ con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Esta es una pérdida insondable y lamentamos junto con su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Extrañaremos muchísimo a Adan”, completaron.

Quién era Adan Canto

Canto nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, uno de los puntos más cercanos en la frontera entre el estado mexicano de Coahuila y Texas, en los Estados Unidos. “De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas”, había dicho el fallecido intérprete en una entrevista con EFE en el año 2022.

Así se explica que buena parte de su carrera haya transcurrido en ese país norteamericano, donde se dio a conocer como parte del reparto de la serie de intriga y asesinatos The Following. Antes de eso, en México había participado en series como Estado de gracia y Los Minondo, así como las películas Te Presento a Laura y Amar no es Querer.

En su juventud, Canto también incursionó en el modelaje y la música, por lo que las cámaras no fueron su primer camino laboral, según recuerda el diario mexicano El Universal.“La actuación no la tenía como posible módulo de vida”, dijo a ese medio en una entrevista del 2013.

La extensión de su filmografía posterior muestra hasta qué punto desarrolló esta vocación inesperada: además de los shows y películas mencionados, destacan films como X-Men: días del futuro pasado, Dos Corazones, Bruised, y las series Designated Survivor, Narcos yThe Cleaning Lady, entre otros. Inclusive, en 2014 escribió y dirigió el que sería su único cortometraje, Before Tomorrow.

