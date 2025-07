Murió Malcolm Jamal-Warner a los 54 años

El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, recordado por su participación en The Cosby Show (La Familia de Cosby), murió a los 54 años, según informó TMZ este lunes. De acuerdo a los datos preliminares y fuentes cercanas al medio estadounidense, habría fallecido por “ahogamiento accidental” mientras nadaba en Costa Rica.

El posteo de TMZ al anunciar la muerte del actor Malcolm-Jamal Warner

A la par que se conoció la noticia, la revista People detalló que el actor y productor musical se hallaba en Costa Rica junto a su familia, sitio donde se ahogó mientras nadaba, según explicaron. Al mismo tiempo intentaron comunicarse con su círculo íntimo, pero se negaron a hablar acerca del hecho.

“Descansa en paz” y “Rezo por sus hijos y familia”, fueron algunos de los comentarios que no tardaron en plasmarse por parte de los usuarios en el posteo de TMZ en Instagram.

El pequeño actor que enamoró a un país

Malcolm-Jamal Warner interpretó a Theodore Huxtable en The Cosby Show, una serie televisiva que se emitió por primera vez en 1984 y perduró hasta 1992. Allí se metió en la piel del único hijo varón del matrimonio, hermano de tres mujeres.

Una de las escenas de Malcolm-Jamal Warner en La familia de Cosby

Aquella producción le valió de una nominación al premio Emmy y le permitió mantenerse en pantalla con la comedia Malcolm & Eddie de 1996 al 2000. En el medio también hizo participaciones en diferentes programas y apariciones en películas y tiras, como Tour of Duty, A Different World y American Crime Story. Gracias a sus interpretaciones, entre 1994 y 1997 le dio voz a la serie animada El autobús mágico.

Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su madre, Pamela Winter, lo crio soltera y le dio ese nombre en honor a los políticos Malcom X y Ahmad Jamal.

Su amor por la actuación se despertó desde muy joven. A los ocho años no solo interpretaba algunos personajes en la escuela, sino que tuvo la oportunidad de trabajar en algunas escenas de la serie Fama, hasta que a la edad de 14 años se metió de lleno en la industria.

Como director audiovisual trabajó con la banda New Edition en los videoclips Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You de 1992 y I Love You For Sentimental Reasons de 1994, de la banda británica de R&B.

Gracias a su éxito, se instaló en Los Ángeles, California, donde continuó con su labor de actor y conductor en diferentes eventos. Además, se lanzó a la música. Uno de sus últimos proyectos fue también como creador del podcast audiovisual Not All Hood. En su cuenta de Instagram permanecía activo y a diario compartía contenido de su vida diaria y consejos para sus seguidores.

Malcolm-Jamal Warner en su podcast audiovisual: Not all hood

En cuanto a su vida personal, se casó con Karen Malina White, con quien tuvo un hijo. De acuerdo a lo que manifestaron los medios estadounidenses, él intentó siempre preservar la privacidad de su entorno, es por ello que poco aparecían frente a cámara.

El actor vivió un hecho traumático cuando murió su primera novia, Michelle Thomas, a causa de cáncer de estómago en 1998. De allí en más se lo asoció a otras mujeres hasta que después de 2013 conoció a su pareja actual.