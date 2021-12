Cuál es la película romántica de Netflix más exitosa de 2021

Como todas las semanas, Netflix lanzó el top ten de las películas más vistas en todo el mundo. Esta vez, la plataforma de streaming seleccionó los mejores largometrajes que compiten en este ranking anual y que fueron seleccionadas por el público como sus favoritas en los últimos tiempos.

En ese lugar se encuentra “la película más romántica” de todo 2021, seleccionada y calificada por el público. Se trata de Love Hard o ¡Qué duro es el amor!, una película relativamente nueva, habilitada desde el 5 de noviembre pasado, pero que se mantiene entre lo más popular de la plataforma en todo el mundo con un 86% de aceptación. Desde que llegó a la plataforma se mantuvo entre lo más visto, pese a haber bajado algunos escalones en el ranking mundial en las últimas semanas.

Love Hard se ubica entre las películas románticas más vistas de todo el año

La película fue dirigida por el costarricense Hernán Jiménez y escrita por Danny Mackey y Rebecca Ewing. Además, fue protagonizado por la actriz Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet, Matty Finochio, James Saito y Harry Shum Jr.

¿De qué trata Love Hard?

Love Hard cuenta la historia de Natalie Bauer, una escritora de Los Ángeles, quien tras conocer el amor de su vida en una aplicación de citas decide dejarlo todo, armar la valija y volar más de 4000 kilómetros para pasar la Navidad con Josh Lin, el chico con el que estuvo hablando día y noche en las últimas semanas. Sin embargo, al llegar a su casa descubre que todo se trataba de un vil engaño y la persona con la que había hablado no era más que un farsante y que había sido víctima de un catfish (engaño en la red).

El ranking fue seleccionado entre lo más visto de los últimos tiempos Netflix

En un bar de la ciudad, además, descubre que el chico con el que pensó que estaba hablando existe y es del mismo lugar, pero que también es amigo de Josh, por lo que con su ayuda deciden trazar un plan para que se enamore de ella.

La película se mantiene con más de 7.240.000 horas de reproducción Netflix

En el top ten semanal de la plataforma, la película se mantiene con más de 7.240.000 horas de reproducción y la ubica en el puesto entre las más románticas de la temporada desde que fue subida a la plataforma hace más de cinco semanas. Las otras películas que se encuentran en el ranking son Red Notice, A Castle For Christmas, Bruised, A Boy Called Christmas, The Power of the Dog, entre otras.

Hernán Jiménez compartió la buena noticia en las redes sociales Twitter

“Lo lindo no son aplausos vacíos. Lo realmente hermoso es cuando las cosas no quedan perfectas (como ahora) y aún así hay un público que confía y nos invita a seguir. Eso es fortuna. Eso es generosidad pura. Eso lo llevo en el corazón”, escribió Hernández en Twitter tras enterarse de la noticia.