Netflix eliminó seis icónicas películas de su catálogo y estalló el escándalo en las redes

Netflix realiza un cambio de contenidos cada treinta días. Es por esa razón que, antes de iniciar un nuevo mes, son muchas las series y películas que se retiran de la plataforma y se les da la bienvenida a otras nuevas. Para 2022, seis producciones de renombre quedaron excluidas y la noticia provocó el enojo de los fanáticos.

Si bien no hay un comunicado oficial, el anuncio está dentro de la propia plataforma. Al visualizar cada uno de esos títulos podemos ver un cartel que anuncia: “Actualmente, este título no se puede ver en tu país”. Una de las justificaciones que ofrece Netflix para la salida de ellos es el vencimiento de licencias y la no renovación.

Tres tanques de acción se despiden

La primera película en desaparecer fue El sorprendente hombre araña 2: La amenaza de electro. El film, estrenado en 2014, atrapó al público desde el primer día por su trama de acción y aventuras. La noticia sorprendió a todos los fanáticos del cómic.

El hombre araña 2 es una película de superhéroes estadounidense de 2004 dirigida por Sam Raimi y escrita por Alvin Sargent Archivo

Por otro lado, un drama de acción también dirá adiós. El 1 de diciembre dejó la plataforma la película 300, estrenada en 2007 y una de las producciones más aclamadas por el mundo del cine.

Otra de las apuestas que fue retirada fue Mad Max: Furia en el camino. La película estrenada en 2015 ganó un total de seis premios Óscar y recibió miles de elogios por sus efectos especiales.

Mad Max: Furia en el camino es una película australiana dirigida, producida y coescrita por George Miller

Una comedia de acción que también ganó un premio Óscar y ya no se puede visualizar en Netflix es El infiltrado del KKKlan, galardonada por el mejor guion adaptado y estrenada en 2018.

Siguiendo con la rama de los superhéroes, La liga de la justicia también dejó de verse el 15 de diciembre en la plataforma. ¿Los fanáticos? En llamas.

Henry Cavill hizo de Superman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder

Por último, Máquinas Mortales también fue seleccionada para abandonar Netflix. La película, estrenada en 2018, fue un fracaso de taquilla pero se posicionó dentro del top 10 entre lo más visto de la plataforma.

Netflix no se detiene: eliminará dos icónicas series de su catálogo

Por el motivo de la renovación de contenidos, la primera serie en desaparecer de la plataforma será Grey’s Anatomy. Hay una fecha límite para disfrutar de este drama médico que tiene cargadas, al día de hoy, 17 temporadas completas y cuenta con el anuncio de una nueva entrega. Sin embargo, los fanáticos deberán verla en tiempo récord ya que es el primer título de peso que abandona el catálogo antes de que termine el año.

Grey's Anatomy abandona la plataforma el próximo 31 de diciembre

La segunda serie que generó el enojo de los fanáticos fue la comedia emblemática titulada Modern Family. La reconocida serie triunfó en la televisión desde que fue emitida por primera vez en 2009 y hasta la actualidad. Con 11 temporadas, abandonará el catálogo de Netflix a fin de diciembre.

Modern Family, la comedia estrenada en 2009, sufrirá el mismo destino y será retirada del catálogo

Si bien la noticia indignó a los 5,2 millones de usuarios de la Argentina, también hay novedades buenas. Mientras que diciembre será el último mes para disfrutar las dos producciones antes nombradas, también es el momento ideal para continuar viendo grandes y emblemáticos éxitos. De esta manera, la plataforma anunció cuáles series y películas llegan al catálogo en el mes de Navidad y a partir de qué día estarán disponibles.