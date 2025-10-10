Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, decidieron dar un paso más en su relación: “Él está muy enamorado”

Un día después de que trascendiera la nueva declaración de Angelina Jolie ante la justicia, en la que asegura que luego de la separación de Brad Pitt le cedió las mansiones familiares para intentar que se “tranquilizara” y dejara de maltratarla, el actor volvió a ser noticia, pero no por cuestiones de un conflictivo pasado irresuelto, sino por su presente. Pitt y su novia, Inés de Ramón, decidieron dar un paso más en su relación, después de tres años de romance.

Brad Pitt e Inés de Ramón caminan de la mano por la avenida Omotesando en Harajuku, Tokio, durante la gira promocional de la película F1 / SplashNews.com - Splash News/The Grosby Group

Una fuente le dijo a People que Pitt, de 61 años, y de Ramón, de 32, ahora “viven juntos todo el tiempo” y se han mudado a una nueva casa. “Brad está incluyendo a Inés en todos sus planes de viaje y, cuando están en casa, simplemente se relajan, pero siempre juntos”, aseguró una persona del círculo íntimo del protagonista de El club de la pelea. “Están convirtiendo su casa en un verdadero hogar”.

El protagonista Bastardos sin gloria y De Ramón comenzaron su relación en 2022, y se mostraron juntos por primera vez en de manera oficial en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia de 2024. “Están más felices que nunca”, le aseguró otra fuente cercana al actor al mismo medio, y señaló que la pareja “está muy unida”. “Él está muy feliz y enamorado y haciendo planes para el futuro”, afirmó.

El actor y la diseñadora de joyas en agosto de 2025 Dave Benett - Dave Benett Collection

Este nuevo paso en la relación del actor y la diseñadora de joyas se produce después de que Pitt vendiera su casa de Los Ángeles.

La declaración de Angelina Jolie

Este jueves se dieron a conocer nuevos documentos judiciales que su exesposa y madre de sus hijos, Angelina Jolie, presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el lunes 6 de octubre. Allí, la actriz asegura que cedió a Pitt “el control y la residencia permanente de las mansiones familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación” porque “esperaba que lo hiciera sentir más tranquilo” en el trato que le dispensaba tanto a ella como a sus hijos “después de un período difícil y traumático”.

Pitt y De Ramón comenzaron a salir en 2022 ANGELA WEISS - AFP

Esa declaración forma parte de la actual batalla legal que la expareja mantiene por el dominio de la bodega Château Miraval, que compraron mientras estaban juntos y desde hace algunos años se convirtió en uno de los principales motivos de conflicto que los sigue teniendo como protagonistas.

En los documentos, que fueron dados a conocer por People, Jolie asegura que ni ella ni sus hijos han pasado tiempo en la bodega francesa desde que se separaron. “Hasta el día de hoy, mis hijos y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio”, escribió Jolie en su declaración.

Después de 8 años de litigio, Angelina Jolie y Brad Pitt firmaron el divorcio, pero siguen enfrentados en la justicia por la tradicional bodega francesa que compraron cuando estaban juntos

“Tras la separación, inmediatamente comencé a buscar una nueva casa para mí y nuestros hijos, inicialmente alquilando una vivienda mientras buscaba una solución más estable. Como quería asegurarme de que Brad siguiera siendo una parte importante de la vida de nuestros hijos, busqué comprar una propiedad cerca de su casa. En ese momento, mis ahorros estaban invertidos en Miraval y no le había solicitado a Brad pensión alimenticia ni ninguna otra ayuda financiera”, rememora la actriz en su escrito.

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común: Maddox, de 24 años; Pax, de 21; Zahara, de 20; Shiloh, de 19; y los gemelos Vivienne y Knox, de 17. Ninguno de ellos mantiene una relación frecuente con el actor luego de la separación, que se produjo en 2016, tras haber estado 12 años juntos.

Pitt, Jolie y sus hijos en 2011

El litigio por la bodega francesa es independiente de la división de bienes que se estableció en el divorcio, y parece difícil de resolver de una manera que los deje conformes a ambos. Jolie vendió su participación a Tenute del Mondo, la división vinícola del Grupo Stoli, en 2021, lo cual desató la furia de su exesposo.

En febrero de 2022, Pitt presentó una demanda en su contra alegando que realizó la venta a pesar de un acuerdo previo según el cual ninguno se desprendería de su parte societaria sin la aprobación del otro. Ese mismo año, la actriz presentó una contrademanda alegando que el padre de sus hijos comenzó una “guerra vengativa” en su contra desde el momento en el que presentó la solitud de divorcio, en 2016.