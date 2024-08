De Wanda Nara a Vero Lozano: las celebridades que felicitaron a Lizy Tagliani por su maternidad

Escuchar

Son días muy especiales para Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, y es que esta semana sumaron a un nuevo integrante a su familia: su hijo adoptivo, Tati. “Hay una cosa que me dijo la jueza, muy hermosa, y que me hizo entender mucho. Ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces, es un proceso muy largo, pero que estamos muy contentos y muy emocionados, con una gran alegría. Estamos chochos, porque fue todo mágico”, le dijo el lunes la actriz a Rodolfo Barili, durante una entrevista para Telefe Noticias (Telefe).

En este contexto y con la emoción a flor de piel, el martes a la noche, Tagliani hizo un conmovedor posteo en Instagram donde habló del proceso de adopción de su hijo y la extrema felicidad por esta nueva etapa que van a vivir juntos y en familia. Si bien no mostró el rostro del pequeño, acompañó sus palabras por una dulce foto en blanco y negro de las manos de los tres entrelazadas. Y rápidamente amigos y colegas del medio los felicitaron con sentidos mensajes.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se convirtieron en padres de Tati

La publicación se llenó de cientos de “Me Gusta” y varios amigos y personas cercanas a la actriz reaccionaron ante la feliz noticia de la pareja. Una de las que se pronunció fue Verónica Lozano, quien expresó: “¡Amor del bueno, amor que sana y salva! Los quiero. Tía Vero”. Damián Betular, en tanto, agregó: “Ay, cómo los quiero”.

Por otro lado, Wanda Nara, que se hizo muy cercana a Tagliani cuando trabajaron juntas en el reality ¿Quién es la máscara? (Telefe), sostuvo: “¡Amiga, qué felicidad! Me muero por conocer al nuevo integrante de tu hermosa familia. Los amo”. Asimismo, Nicole Neumann, íntima amiga de la actriz, reparó: “¡Qué lindo Lizchu! ¡A ver cuando viene a jugar con Cruz! ¡Lo mejor en este nuevo camino y todo el amor!”.

Varias celebridades celebraron la feliz noticia de Lizy Tagliani y su familia (Foto: Instagram @lizytagliani)

“¡Qué emoción!”, escribió Isabel Macedo, mientras que Araceli González sumó un “Hermoso” junto a varios emojis. “Amor total”, comentó Julieta Nair Calvo y Barbi Franco agregó: “Ay, como los quiero”. Quien también reaccionó fue Ángela Leiva: “Feliz amor Lizy”. Melody Luz comentó: “Muchas felicidades herma. Te mereces todo”, mientras que Magui Bravi agregó: “Qué alegría Lizy, todo el amor del mundo para ustedes”.

La conmovedora carta que le dedicó Lizy Tagliani a su hijo

Los amigos y fanáticos de la humorista reaccionaron ante la emotiva carta que le dedicó Tagliani a su hijo. “Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino. Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé, es importante para él y para este proceso”, expresó Lizy en el posteo.

“Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días”, agregó. “No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma, escucharte, decirme mamá o a Sebastián, papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, continuó.

El emotivo mensaje que le dedicó Tagliani a su hijo, Tati (Foto: Instagram @lizytagliani)

En esta misma línea siguió: “Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final para protegerte, educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado para que ese día en el que quieras saber tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver que es lo que deseas hacer con él. Desde hoy somos papá, mamá y Tati. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo”.

“Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente, cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor. Querido Tati acá estamos para vos y cruzando el portón, cuando salgamos de paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos”, sentenció Lizy Tagliani.

LA NACION