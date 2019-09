Crédito: Débora Bello

4 de septiembre de 2019

En los últimos días, Coti Sorokin utilizó las redes sociales para hacer un descargo contra Diego Torres.

Junto a la foto de una entrevista que le hicieron a Torres en una publicación española, Sorokin escribió "Say no more @diegotorresmusica, si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo..."

El comentario de Coti surgió porque Diego Torres fue uno de los artistas que participó del Venezuela Aid Live, donde interpretó su hit Color Esperanza. Esto molestó a Sorokin, que es coautor de la canción y no estuvo de acuerdo con su utilización política.

Para terminar con la discusión, el cantante publicó una captura de una nota en el diario La Vanguardia y escribió: "Acá aclarando el malentendido para que nadie se sienta ofendido. El link a la publicación está en mis stories (https://www.lavanguardia.com/gente), aquí en imágenes parte de ella para quiénes no lo hayan leído. Gracias."

Así, la modelo Débora Bello, pareja de Diego Torres, le respondió a Sorokin con un comentario en la cuenta de Instagram de su marido: "Realmente Color Esperanza es una canción/himno tan especial y hermosa que además de ser uno de los autores, sos el intérprete que se encargó de llevarla a cada rincón, de ponerle todo el amor y magia en cada escenario para que la gente la haga suya. Le diste vida".