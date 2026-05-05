Lejos de la fama y del terror: así está hoy el niño que protagonizó El Resplandor

La imagen es icónica y permanece grabada en el recuerdo de cualquier amante del cine de terror: un nene pedalea su triciclo por los pasillos alfombrados del Hotel Overlook, ajeno a las presencias fantasmales que acechan en cada esquina. Aquel pequeño era nada más ni nada menos que Danny Lloyd, quien con apenas ocho años interpretó a Danny Torrance en El Resplandor (1980), la obra maestra de Stanley Kubrick. Sin embargo, a diferencia de otros actores que quedaron atrapados en el espiral de Hollywood, Lloyd eligió un camino radicalmente opuesto: el de las aulas y el anonimato.

El Resplandor se estrenó hace 46 años

Lo más curioso de la participación de Lloyd en la cinta es que, durante todo el rodaje, él ignoraba que participaba en una película de terror. Kubrick, conocido por su perfeccionismo casi obsesivo y su trato a veces duro con los actores, fue extrañamente protector con el pequeño Danny. El director y la producción le hicieron creer que el proyecto era un drama sobre una familia que vivía en un hotel de montaña. Incluso en las escenas más perturbadoras, el equipo se encargó de que el niño estuviera alejado de la sangre artificial y los elementos macabros. Esta experiencia, aunque positiva en términos de trato, marcó el inicio y casi el final de su carrera frente a las cámaras.

Tras el éxito del film de Kubrick, el camino de Lloyd no se cortó de inmediato. El joven actor asistió a diversas audiciones durante algunos años, “pero sin mucho éxito”, según él mismo relató en varias ocasiones. Tras un breve papel en una película para televisión sobre G. Gordon Liddy en 1982, decidió que los sets de grabación no eran su prioridad. Finalmente, al cumplir los 14 años, optó por dar el paso al costado definitivo.

El resplandor fue protagonizada por Jack Nicholson

Lejos de sentir frustración por el rechazo de la industria, Lloyd vivió aquel proceso con madurez. “No diría que me molestó. Siempre lo disfruté, era emocionante. Pero a medida que crecía, se volvió un poco aburrido”, recordó el exactor en diálogo con The Guardian. En ese proceso, el apoyo de su familia fue clave, ya que sus padres nunca lo presionaron y se aseguraron de que tuviera una infancia normal.

Pero, ¿qué fue de aquel niño que popularizó el susurro de “Redrum”? La respuesta se encuentra en Kentucky, Estados Unidos. Tras alejarse de la actuación, Lloyd llevó una vida de adolescente común, trabajó en el campo y se dedicó de lleno a sus estudios. Hoy en día, es profesor de Biología. Durante años se desempeñó en la comunidad de Elizabethtown Community and Technical College.

Danny Lloyd abandonó la actuación y ahora es profesor universitario, está casado y tiene cuatro hijos

Aunque nunca renegó de su pasado cinematográfico, tampoco lo utilizó a su favor; de hecho, pasó mucho tiempo antes de que sus propios colegas se enteraran de su vínculo con Jack Nicholson. “No me arrepiento de haber dejado la actuación. Me gusta mucho mi vida actual. Ser profesor es un trabajo importante y me llena por completo”, aseveró.

Actualmente, vive en una granja con su esposa y sus cuatro hijos. Del terror psicológico de Kubrick a la tranquilidad del laboratorio, Danny Lloyd demostró que siempre hay una segunda vida después de los clásicos del cine.