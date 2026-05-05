Gabriel Rolón: “A veces no te das cuenta y en el inicio de la pareja se establecen códigos de los que luego te arrepentís”

El psicólogo y escritor Gabriel Rolón reflexionó sobre cómo se forman las dinámicas dentro de una relación de pareja y advirtió que, muchas veces, ciertos hábitos que se establecen al inicio del vínculo pueden generar desequilibrios difíciles de revertir con el paso del tiempo. “Las parejas encuentran su dinámica. Van construyendo una dinámica”, aseguró en su columna en Perros de la calle (Urbana Play).

“A veces uno no se da cuenta y en el comienzo dejó que se establecieran algunos códigos de relación de los que después se arrepiente. Por ejemplo, el código de ‘siempre el que afloja soy yo’. Hace seis años, diez años que están juntos y dice que ‘te conozco’ para no tener problemas”, ejemplificó el autor.

Muchas veces, uno de los dos en la pareja termina cediendo ante el conflicto Magnific

Según explicó Rolón, las parejas no funcionan de manera espontánea sino que, con el tiempo, van configurando códigos propios de convivencia y resolución de conflictos. En ese proceso, señaló que es frecuente que una de las partes adopte el rol de ceder para evitar discusiones, algo que puede parecer funcional en un primer momento pero que, a largo plazo, puede consolidar una relación desigual.

Rolón sostuvo que en muchas relaciones uno de los integrantes tolera menos el conflicto que el otro. Por ese motivo, para preservar la tranquilidad, opta por ceder incluso cuando cree tener razón. “A veces uno de los dos soporta menos el conflicto que el otro. Entonces, con tal de estar más tranquilo, cede. Lo cual, a veces, no está mal. Hemos dicho aquí muchas veces que en ocasiones es preferible tener paz y no razón”, afirmó.

Sin embargo, el especialista advirtió que cuando esa actitud se repite sistemáticamente puede instalar una dinámica problemática. Si siempre es la misma persona la que “afloja”, se construye una percepción en la que el otro queda ubicado permanentemente en el lugar de quien tiene la razón. Con el tiempo, ese hábito se consolida y modificarlo se vuelve cada vez más complejo.

El psicólogo explicó que romper con ese patrón implica desarmar una lógica que se sostuvo durante años. Cuando ese mecanismo ya forma parte de la rutina del vínculo, cambiarlo requiere un esfuerzo consciente y suele generar tensiones que antes se evitaban. “Y cuando vos no querés, tenés que desarmar eso que estableciste. Y cuando eso es un hábito, porque se lleva mucho tiempo, cuesta mucho trabajo”, explicó.

El autor advirtió que hay patrones que se van repitiendo con el tiempo (Foto: Urbana Play)

En ese sentido, Rolón consideró que es importante que, en algún momento, quien se siente incómodo con esa dinámica pueda expresar su posición con claridad. Plantear que se desea terminar con el malestar y mejorar la relación, pero sin asumir responsabilidades que no corresponden ni conceder siempre la razón al otro, puede ser un primer paso para reequilibrar la relación.

“Sí me parece importante que en algún momento... Tu amigo, se pueda plantar, decir: ‘Mirá, yo querría dejar acá esta discusión, este malestar, a mí no me gusta estar así, preferiría que estuviéramos mejor, y estoy dispuesto a estar mejor’. Pero no al costo de darte la razón donde no tenés la razón. No al costo de asumir que hice algo que no hice”, sentenció el psicólogo.