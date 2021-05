Demencia: el motivo de la feroz batalla legal de Britney Spears con su padre por sus finanzas

En el año 2008, Jamie Spears presentó ante la Justicia un pedido de tutela legal sobre su hija Britney. Alegando que ella padecía demencia, logró quedarse con la firma legal que le permite tomar decisiones sobre la fortuna y cualquier aspecto legal de la vida de la cantante.

Tras el fallo, en el año 2009 comenzó una batalla mediática impulsada por los fanáticos de la cantante de hoy 39 años, buscando que “sea liberada”. Bajo el lema Free Britney (Britney libre), sus seguidores rechazaron la versión de su padre explicando que resultaría imposible que se aprendiera las canciones y coreografías si realmente tuviera ese padecimiento.

No obstante, los años pasaron y hasta el pasado 2019, el padre de Britney todavía mantenía la tutela legal de su hija. En ese entonces, un pequeño revés de salud provocó que Jamie no pueda continuar ejerciendo la tutela y se la cedió al manager Jodi Montgomery.

Pero en los últimos días, una noticia proveniente del seno de la cantante marcó el rumbo de cara a lo que se viene: el próximo 23 de junio Britney Spears hablará delante de un tribunal en una nueva audiencia ante la jueza Brenda Penny. Si bien ella nunca se había manifestado públicamente al respecto ni había participado de audiencias, le expresó a su abogado que no quiere que su padre continúe manejando sus finanzas.

Todo esto se da en el marco de la previa al estreno de The Battle For Britney Spears: Fans, Cash and Conservatorship, un documental sobre la vida de la cantante que se estrenará este mes a través de la cadena BBC.

LA NACION