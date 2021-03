Demi Lovato reveló que se considera pansexual: “Soy sexualmente fluida”

La cantante Demi Lovato confesó que es pansexual en The Joe Rogan Experience, el podcast del conocido cómico Joe Rogan.

Durante la entrevista, la artista habló abiertamente de su orientación sexual, su deseo de ser madre a través de la adopción y sobre cómo se enteró de que no era heterosexual. “Pensé que estas alturas estaría casada, tal vez, embarazada y no es el caso. Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que no puedo imaginarme a mí misma quedando embarazada. Soy muy fluida ahora y una de las razones por las que soy así es porque antes era súper cerrada”, sostuvo.

Rogan le preguntó: “¿Querés decir sexualmente fluida? ¿Te gustan las chicas, los chicos?”, a lo que Lovato respondió: “Sí, cualquier cosa en realidad”.

“¿Cómo le llaman a eso, pansexual o algo así?”, consultó Rogan. “Sí, pansexual,” respondió la exchica Disney.

"Soy demasiado gay para casarme con un hombre ahora", dijo Instagram

La cantante, que estuvo a punto de casarse con el actor Max Ehrich, también indicó: “Soy demasiado gay para casarme con un hombre ahora mismo”.

Rogan intentó profundizar sobre el momento en el que se dio cuenta de que no era heterosexual, por lo que Lovato sostuvo que fue mientras “veía escenas de Cruel Intentions”, donde los personajes de Sarah Michelle Gellar y Selma Blair se besan. “Yo estaba como, ‘Oh, me gusta’”, afirmó.

“Pero sentía mucha vergüenza porque al crecer en Texas como cristiano eso está muy mal visto. Cualquier atracción que tuve por una mujer a una edad temprana, la apagué antes de siquiera permitirme procesar lo que estaba sintiendo”, dijo.

Demi Lovato y su ex novio el actor Max Ehrich The Sun

Durante años la cantante se había negado a hablar sobre su orientación sexual, pese a los rumores que ya circulaban por el medio. Sin embargo, en 2017 dijo que se consideraba “muy fluida” y que “el amor es amor y se puede encontrar en cualquier género”. “Me gusta la libertad de poder coquetear con quien quiera”, señaló entonces.

Las personas que son pansexuales son abiertos en sus elecciones sexuales sin importar el sexo biológico, el género o la identidad de género de sus parejas.

