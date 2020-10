Luego de ser criticada por la foto en la que muestra cesárea, la China Suárez coincidió en que las mujeres sufren mucha presión por su imagen y pidió que no se desestime su experiencia con la maternidad Crédito: Instagram

Luego de posar en bikini y mostrar la cicatriz de su cesárea,Eugenia "China" Suárez recibió algunas críticas por el gesto. Ahora, la actriz admitió la presión que se ejerce sobre la mujer en relación a su imagen, pero pidió que no se desestime su experiencia con la maternidad: "Creen que me conocen, pero no es así".

"Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo", escribió Suárez junto a la imagen que publicó en Instagram Stories en los últimos días. En la foto, se la ve posando arrodillada con algo de pelo sobre su cara. Sobre el muslo izquierdo, se pueden ver algunos puntos de la intervención quirúrgica.

Sobre el muslo izquierdo de la foto que publicó China Suárez, se pueden ver algunos puntos de la cesárea con la que nació Amancio Vicuña

La organización Mujeres que no fueron tapa, que analiza la representación de la mujer en los medios de comunicación, compartió una publicación en la que se refirió al posteo de Suárez. "Cada vez que una mujer que es visible mayormente por encajar en el standard de belleza atraviesa un parto, inmediatamente los medios y ellas mismas comienzan a bombardearnos con imágenes de sus cuerpos 'recuperados', casi como si nada hubiera sucedido", dice el posteo de Lala Pasquinelli, referente de la organización.

"A eso ahora vamos a sumar los consejos, miles de notas y posteos en los que estas mujeres nos 'enseñan' lo que tenemos que hacer para 'recuperar' nuestros cuerpos", añadió.

Apuntando directamente al lugar de las famosas como comunicadoras, Pasquinelli sostuvo: "Necesitamos que estas mujeres" sean "sororas con todas las de abajo, con las que sufrimos las consecuencias mutilantes del modelo sin recibir los beneficios de la obediencia".

También, manifestó: "Necesitamos contar las historias de nuestras maternidades, mostrar otras imágenes, queremos hacer visibles los relatos que no circulan, las imágenes que no se comparten, para romper el silencio y la hegemonía".

China Suárez coincidió en algunos de los argumentos expresados por Pasquinelli, sin embargo, reclamó su derecho a mostrarse tal cual es. "Es mi cuerpo", señaló. "Ésa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está la presión puesta en la mujer. En casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, trabajar", sostuvo.

Además, añadió: "Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo qué está mal de compartir eso. No sé de qué sororidad hablan. Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y con todo es ser positiva".

En relación a las imágenes que ella elige publicar en sus redes, apuntó: "Muchas veces uno elige qué compartir. A lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Ya me ha pasado que desestiman un puerperio o que dicen 'eso no es un cuerpo real' ¿Quiénes son para decir qué es un cuerpo real y qué no?", cuestionó la actriz.