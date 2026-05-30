Los Simpson vaticinaron la final del Mundial 2026

La capacidad de Los Simpson para anticipar sucesos globales volvió a capturar la atención de la opinión pública, esta vez con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo 2026. La teoría, que ganó fuerza en plataformas y redes sociales, se basa en el episodio titulado La familia Cartridge, emitido originalmente en 1997, donde se presenta un encuentro de fútbol entre México y Portugal. En la trama, ambos seleccionados disputan un partido en Springfield bajo el lema “¿Cuál es la mejor nación del mundo?“, un evento que, ante la clasificación de ambos equipos al certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, fue interpretado por diversos usuarios como una premonición de la gran final.

En aquel capítulo de la novena temporada, la representación del partido es satírica y poco alentadora: el juego se caracteriza por una falta absoluta de dinamismo, con pases repetitivos en el medio campo que derivan en el aburrimiento generalizado de los espectadores, incluido Homero Simpson. Sin embargo, más allá de la parodia, la coincidencia geográfica y deportiva generó un intenso debate sobre si el programa, con más de 800 episodios en su haber, dejó una nueva pista sobre el destino del fútbol mundial.

La predicción de México vs. Portugal se remonta a un capítulo de 1997 20th Television

La fascinación por estas supuestas adivinanzas no es un fenómeno aislado, sino que Los Simpson poseen un historial documentado de hechos que parecen replicarse en el mundo real, tales como la elección de Donald Trump como presidente, la adquisición de 20th Century Fox por parte de Walt Disney, y diversos eventos deportivos y políticos. Esta reputación, construida a lo largo de décadas, llevó a que analistas y aficionados busquen paralelismos entre la ficción de Springfield y la actualidad.

En este contexto, la predicción cobró una dimensión inesperada cuando el tenista serbio Novak Djokovic, durante una entrevista con el influencer Mohamed Adnan previa al Gran Premio de Abu Dhabi, sostuvo una tesis similar. El deportista aseguró de manera audaz que la final del Mundial 2026 será efectivamente entre Portugal y México, además de indicar que el equipo europeo se alzaría con el título. Esta declaración, sumada al reciente partido amistoso entre ambas selecciones del pasado 28 de marzo que también terminó empatado sin goles, consolidó la narrativa de la profecía.

Novak Djokovic también apuntó a que la final será entre México y Portugal

Mientras la afición aguarda el inicio de la cita mundialista, la coincidencia entre la sátira televisiva y la visión de figuras del deporte como Djokovic continúa como un tema de conversación recurrente. La historia, escrita entre guiones de dibujos animados y proyecciones de atletas de alto rendimiento, mantiene en vilo a millones de seguidores que esperan ver si, una vez más, el programa de la familia amarilla logra acertar en uno de los eventos más grandes del planeta. Solo el tiempo confirmará si Springfield logró, nuevamente, adelantarse a la historia real del fútbol.

Qué debería pasar para que jueguen la final

Para que este escenario se materialice en la realidad y México se enfrente a Portugal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19 de julio, la lógica matemática del torneo exige condiciones estrictas. Si ambos clasifican como líderes de sus respectivos grupos, el formato actual los situaría en lados opuestos del organigrama, obligándolos a sortear con éxito las fases de dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales para reencontrarse en el partido decisivo. En caso de que uno de los dos acceda como segundo de grupo, la disposición de los cruces también permitiría esta final, siempre que logren imponerse en cada una de sus llaves previas.