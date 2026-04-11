Así es el Airbnb que recrea la casa de Los Simpson y es furor en redes

Las opciones de hospedaje para vacaciones o escapadas son cada vez más amplias y se adaptan a todo tipo de gustos y necesidades. Sin embargo, entre tantas alternativas, hay propuestas que logran destacarse por su originalidad y se vuelven virales en redes sociales. Ese es el caso de un alojamiento inspirado en Los Simpson, que recrea la icónica casa de la familia y no tardó en convertirse en furor en las redes sociales.

Un alojamiento temático que recrea una casa icónica de la TV (Foto: Airbnb)

Ubicado en Bogotá, este particular alojamiento se encuentra publicado en la reconocida aplicación Airbnb, donde se presenta como una opción ideal para hasta cuatro huéspedes, con dos dormitorios, dos camas y dos baños, combinando comodidad con una propuesta temática que no pasa desapercibida.

Detalles que remiten a un clásico de la televisión (Foto: Airbnb)

El anfitrión, identificado como Ami, compartió más detalles sobre esta propuesta de hospedaje a la que bautizó “Simpsonlandia”. Se trata de un departamento de dos dormitorios, completamente amoblado y equipado, con una estética llamativa y moderna. Situado frente al centro comercial Salitre Plaza, en Bogotá, y a solo 10 minutos en auto del aeropuerto, ofrece una ubicación estratégica tanto para turismo como para viajes de trabajo.

Una experiencia diferente para fanáticos de la serie (Foto: Airbnb)

El espacio cuenta con comodidades como wifi y una zona de juegos, pensadas para sumar confort a la experiencia. Además, el dueño destaca que quienes se alojen allí podrán vivir una estadía diferente, atravesada por la temática inspirada en Los Simpson. Como detalle especial, durante el mes de octubre el lugar se transforma en “Simpsonlandia: la casita del horror”, en referencia a los icónicos episodios especiales de la serie.

Una réplica llena de detalles: cómo es el espacio inspirado en Los Simpson

La recreación que se volvió viral en redes sociales (Foto: Airbnb)

El sitio está completamente ambientado en el universo de Los Simpson y logra recrear con gran fidelidad la estética de la icónica casa de la familia. Predominan los colores vibrantes, como el rosa en las paredes del living, junto al clásico sillón marrón, las lámparas retro y los cuadros que remiten directamente a la serie. Cada rincón parece pensado para transportar a quienes se hospedan a Springfield, con detalles que van desde los muebles hasta los pequeños objetos decorativos.

Se trata de un lugar pensado para vivir una experiencia inmersiva (Foto: Airbnb)

La propuesta no se queda solo en lo visual, sino que cuida cada elemento para que la experiencia sea inmersiva. Desde la cocina con tonos llamativos hasta los dormitorios tematizados, todo está diseñado para mantener la coherencia con el estilo original. Incluso hay referencias específicas y guiños a escenas y personajes, como la taberna de Moe y la habitación de Bart, lo que refuerza la sensación de estar dentro de la serie y convierte la estadía en algo único para fans y curiosos.

Desde la taberna de Moe hasta el emblemático sillón de la familia: el alojamiento está lleno de detalles (Foto: Airbnb)

La propuesta causa furor en redes

A través de la cuenta de Instagram @simsonlandiaa, el anfitrión comparte todos los detalles del hospedaje, desde la ambientación hasta distintas propuestas para quienes se alojan allí. Además, quienes ya pasaron por la experiencia suelen dejar sus opiniones y mostrar su estadía, lo que suma atractivo a la propuesta. Con más de 200 mil seguidores, el perfil se convirtió en una vidriera clave para mostrar este espacio inspirado en Los Simpson y potenciar su popularidad en redes.

La recreación sorprende por su nivel de detalle y no para de sumar reacciones en redes

Como era de esperarse, la propuesta no tardó en volverse viral y generar un verdadero furor en redes sociales. Las imágenes del lugar despertaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, especialmente entre fanáticos de Los Simpson, que no ocultaron su entusiasmo y ya sueñan con poder vivir la experiencia en primera persona.