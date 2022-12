Fernanda Iglesias y los motivos detrás de su decisión de iniciar una nueva vida en España: “Mi deseo es irrenunciable”

escuchar

Año nuevo, vida nueva. La periodista Fernanda Iglesias se encuentra entre los argentinos que en la última temporada han decidido armar las valijas y emprender una nueva vida en otras latitudes.

La comunicadora sorprendió esta semana al anunciar que se va del país , concretamente a España, donde tiene intenciones de vivir un nuevo capítulo junto a su familia . Tras haber ejercido la profesión en los principales medios del país, la panelista de LAM comparte su intención de explorar nuevos horizontes.

Aunque primero barajó la posibilidad de instalarse en Italia, el destino elegido finalmente es Málaga, ciudad costera del sur de la península ibérica de la que se fue “enamorando” primero a la distancia y más tarde con un viaje. Los posteos que la influencer Josefina Álvarez sobre la vida en la tierra de Antonio Banderas fueron poco a poco captando la atención de la periodista, que luego viajó al lugar. Allí, tras una sesión con una astróloga argentina que asesora a gente emigrada a través de la astrología y cuyas cartas reafirmaron el mandato, Iglesias decidió dar el paso.

“ Una fuerza interior me dijo que esto sería lo próximo que me iba a pasar en la vida y lo voy a hacer, porque no hay forma de que no lo haga ”, compartió en diálogo con LA NACION, medio del que es columnista.

-¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo va a arrancar esta aventura?

-En realidad no hay nada previsto. Es ir a ver qué pasa. Conozco el lugar, conozco a gente, y la idea es instalarme primero e ir buscando un lugar un poco más definitivo; armar el currículum, buscar trabajo. Como estoy dispuesta a trabajar de otras cosas que no sean el periodismo, estoy abierta a cambiar de vida. Acá siento que hice todo: trabajé en todos los canales, en los diarios más importantes de la Argentina, en las revistas, en las radios. Siento que lo próximo que tengo para construir es en otro lado o en otra área.

-¿Qué opciones profesionales barajás?

-Por ejemplo, pienso aplicar para trabajar en Ikea. Como soy fanática de Ikea, lo pensé. Me encanta la decoración. También se me empiezan a pasar por la cabeza cosas: encargarme de las redes de una empresa, armar un proyecto para asesorar a empresas y otras cosas que tengan que ver con lo que me gusta. Obviamente no voy a cambiar de vida para sufrir, será algo que me guste. La idea es vivir un tiempo afuera, que es lo que siempre quise y nunca pude concretar o porque tenía un buen trabajo o porque estaba con mis hijos, con mi vida familiar, por lo que sea. Pero este año me salió la ciudadanía italiana y lo empecé a pensar más seriamente. Ahora dije: ‘Ya cumplí 50 años, si no lo hago ahora, cuándo lo voy a hacer’. Y no me importaba no tener un proyecto laboral, lo importante es ir a pasar la experiencia.

-¿Le contagiaste el deseo a tu familia?

-En principio me voy primero con mi hija Ema, un poco como para armar el terreno y hacer base allá, y más adelante vendrán mi marido y mi hijo.

Fernanda Iglesias junto a su esposo, Pablo Nieto, y sus hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Hay alguna cuestión que lamentes dejar atrás?

-No. Es tan fuerte el deseo que no hay nada que me pueda retener. Es irrenunciable. Cuando elegí el lugar pensé en que no hiciese frío, que tuviese playa y que sea una ciudad, y Málaga es un lugar que se abre mucho a los extranjeros. En tres días que estuve en ahí lo vi a Antonio Banderas, ¿quién va a Málaga y ve a Antonio Banderas? Fui al teatro y justo él estrenaba una obra que producía y estaba ahí, había ido al estreno. No hablé, pero le saqué fotos de lejos. Dije: ‘Es mágico esto, me pasan cosas buenas’.

-¿Cuándo será tu despedida de LAM?

-Pienso que en febrero, porque ya estoy con los preparativos. Y a partir de que conté en LAM que me iba, me escribió mucha gente que siente lo mismo que yo y que no se anima a concretarlo, que me felicitó porque le parece genial o porque también ellos lo quieren hacer o gente que ya lo hizo . Hay muchos argentinos en Málaga ofreciéndome su ayuda, me escribieron mandándome mucha información, gente que quiere ayudar. Estuve ayer todo el día contestando mensajes, quería agradecerles a todos su buena onda. Por otro lado, también está eso, yo siempre voy a poder volver, porque es mi país, no tengo nada en contra del país, no es que me voy porque me pasa algo con el país. Me voy porque siempre quise hacer esto.

-¿Cuál es tu balance de 2022 y de tu paso por LAM?

-Estos días le decía a Ángel [De Brito]: ‘Para mí, en mi carrera hice todo lo que quise’. Y para mí, hacer LAM fue como un broche de oro lindo, porque me encanta. Es un programa que me re gusta. Ángel es mi amigo, para mí es el número 1, y me encanta que haya pasado, porque yo fui por una semana a hacer un reemplazo y me terminé quedando seis meses. De hecho, me querían contratar para todo el año que viene, que no pudo ser porque me voy.

-¿Por qué considerás que Ángel de Brito es el número 1 en lo suyo?

-Porque trabaja muchísimo y es serio, empático, tiene códigos, no traiciona. Es buen amigo, tiene criterio e intuición, sabe lo que le interesa a la gente, hace la diferencia y no sigue al resto. Es muy brillante.

-Por tu amplia experiencia en los medios, ¿pensás que estas cualidades escasean en el periodismo de espectáculos en Argentina?

-Sí. Y pienso que, por ejemplo, en el caso de Ángel, se debe sentir muy solo, porque todos los demás no somos así. Él es muy trabajador, la fuerza y la prepotencia del trabajo más su inteligencia lo hacen imbatible. Lo conozco desde hace 20 años.

-¿Cuáles pensás que han sido tus mayores logros periodísticos?

- Hice muchas notas lindas que han tenido repercusión, pero para mí el mayor logro es trabajar en todos los lugares como si fuera en el New York Times. Siempre lo digo. Cualquier cosa que me pidan hacer, aunque sea un epígrafe, la voy a hacer como si fuera para el Times. Eso es lo que siempre aconsejo a todo aquél que estudie periodismo.

LA NACION

Temas Fernanda Iglesias