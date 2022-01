Desde la bañera, Megan Fox mostró un momento de intimidad con su futuro esposo

Luego de enamorar a todos sus fanáticos al compartir el video donde le proponen casamiento en Puerto Rico, Megan Fox decidió mostrar un momento íntimo que comparte junto a su futuro esposo, Machine Gun Kelly en la bañadera.

Megan Fox compartió un video en la bañadera junto a su prometido

La pareja recién comprometida mostró sus pedicuras de oro metálico a juego mientras disfrutaban de un baño romántico en una bañera. El video fue compartido por la actriz de 35 años en sus historias de Instagram el pasado lunes. En el clip, se puede observar como ambos apoyaron los pies contra el borde de la amplia bañera, que estaba llena de agua con pétalos de rosa flotando en la superficie. Junto a las imágenes, se puede escuchar a Fox y Kelly, de 31 años, riendo mientras preguntaba: “¿Qué diablos está pasando?”.

Fox combinó previamente con su futuro esposo con una manicura cromada de Nails of LA, que complementó su nuevo anillo de compromiso de diamantes y esmeraldas, diseñado por el mismísimo Kelly.

Por su compromiso, Megan Fox y Machine Gun Kelly bebieron la sangre del otro en una extraña ceremonia

La actriz y el músico dieron detalles, en sus redes sociales, de la extraña ceremonia que incluyó un rito que dio qué hablar: bebieron la sangre del otro.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma”, escribió Fox en el pie de foto de su publicación, que incluía un video de la propuesta.

“De alguna manera, un año y medio después, tras haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que jamás hubiera imaginado posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas siguientes. dije que sí... Y luego bebimos la sangre del otro”, finaliza el relato.

El músico, a su vez, compartió un video del majestuoso anillo de compromiso de dos piedras y explicó el significado detrás del diseño. “Sí, en esta vida y en todas las vidas. Debajo de las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo“, escribió. “Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda, su piedra de nacimiento, y el diamante, la mía, engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, indicó.

Fox y Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, se conocieron en el set de su película, Midnight in the Switchgrass y, si bien ambos confesaron que la atracción fue inmediata, tuvieron que esperar un tiempo para oficializar su amor. “Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela”, aseguró Fox en una entrevista, en julio de 2020. “En lugar de un alma gemela, la llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para que pueda dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato”, agregó. El músico, en tanto, confesó que durante el rodaje esperaba afuera de su remolque todos los días, con la esperanza de “hacer contacto visual” con ella. “Tenía que salir de su auto. Había como cinco pasos entre el auto y el trailer. Y yo simplemente me sentaba allí y esperaba”, rememoró.