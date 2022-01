La retorcida escena de una película de Netflix que impacta al mundo

Una película de suspenso que lanzó Netflix a mediados del 2021 sigue impactando a los usuarios del servicio de streaming que eligen recorrer el catálogo en estos tiempos de vacaciones. Con una historia controvertida desde el comienzo, los suscriptores expresaron su rechazo en las redes sociales por una retorcida escena que se da ni bien comienza el film.

En junio del año pasado se estrenó Dos, una película española que, según la plataforma, se ubica en el género de drama y de intriga. La sinopsis que presenta Netflix, describe: “Dos perfectos desconocidos despiertan desnudos y unidos por el abdomen. Pero cuando descubren a la persona detrás del retorcido acto, se horrorizan aún más”.

A pesar de la anticipación y de la advertencia del servicio de streaming, los usuarios que deciden verla quedan en shock. Lejos de comenzar con una introducción suave para sumergir al espectador en el clima de la historia, la película inicia con un imagen inusualmente oscura. Siguiendo del hilo de la sinopsis, la primera escena muestra a dos personas que despiertan en la misma cama, se miran sin comprender la situación y rápidamente se dan cuenta que fueron cosidos el uno al otro.

De esta manera, los protagonistas del relato dirigido por Mar Targarona, Sara (Marina Gatell) y David (Pablo Derqui) amanecen con una dolorosa confusión. Tendidos sobre la cama, no pueden realizar ni un movimiento minúsculo porque les provoca un dolor insoportable.

Lo que horroriza aún más a los usuarios, que hasta el momento sobrellevaron sin problemas el comienzo del film, es que pese a estar cocidos y unidos a través del abdomen, la pareja empieza a conectarse físicamente y termina teniendo relaciones sexuales.

Para empeorar una introducción ya demasiado retorcida, extrañamente Sara y David tienen una epifanía al momento de la intimidad y se dan cuenta de que son gemelos. Según se entiende en estos minutos iniciales, habían sido separados al nacer y, luego de estar perdidos un tiempo, fueron unidos, literalmente, por medio de este extraño experimento del cual se desconoce el autor.

“Un thriller aburrido e ilógico que dura 71 minutos insoportables, y tampoco insoportable en el buen sentido”, calificó el medio especializado Movie Nation. Además de la valoración que realizó esta página web, muchos otros especialistas compartieron su opinión y, en el sitio Rotten Tomatoes, recibió un puntaje de audiencia de tan solo el 17%.

De esta manera, las críticas negativas llovieron sobre los productores de Dos. Incluso, la reseña de otro de los medios dedicados al cine, Decider, apuntó: “Es una película verdaderamente extraña, llena de sangre, desnudez, humor negro y misterio, pero esa escena de sexo me perseguirá para siempre. Es una escena bizarra porque supongo que podría haber sido divertida y pervertida, como que la idea de dos personas sucumbiendo al deseo en una situación de tortura intensa tiene algo de erotismo inherente, pero el incesto y el final sangriento deshacen todo lo entretenido”.

Además de los críticos especializados, algunos internautas expresaron sus sensaciones en las redes sociales luego de ver el polémico film. En algunos casos, directamente catalogaron a Dos como una decepción. “El final no justifica todo el esfuerzo al que la trama expone a sus protagonizas”, expresó un usuario en la Twitter, mientras o que otro, sentenció: “No vean la película en Netflix que se llama Two, qué mala. Hasta nauseas me dio”.

Por otra parte, otro internauta con mayor tolerancia a las fuertes escenas que propone Mar Targarona, reflexionó: “Parece la perturbadora, extraña, una pesadilla de terror que induce a lo que me gusta”. En concordancia con este último, otra internauta aconsejó: “Muy peculiar, pero digno de ver el cortometraje español. Interesante, no para los débiles de corazón”.

Más allá de las opiniones enfrentadas y de la, para muchos, repugnante escena inicial, para los espectadores que decidan darle una oportunidad Dos todavía se encuentra disponible en Netflix.