Un usuario de Instagram publicó un video donde se ve al presentador filmando con Justin Bieber subidos a un auto que está siendo remolcado Crédito: Instagram

Los fanáticos de James Corden y de sus karaokes sufrieron una gran desilusión al descubrir que el presentador, en realidad, no maneja mientras canta. La prueba del hecho es un video publicado en Instagram donde se lo ve a Corden in fraganti filmando con Justin Bieber. Las imágenes muestran al famoso Range Rover avanzando sobre otras ruedas mientras es remolcado por un camión.

El posteo fue publicado por el usuario Zolig Honig que también escribió: "Vi a James Corden y a Justin Bieber filmando el carpool karaoke y ahora desconfío de todo: ¡nadie maneja en ese auto! Seguro que lo que nos van a decir ahora es que los acompañantes no necesitan que los lleve a ningún lado".

Las respuestas de desilusión no tardaron en llegar. Alguien se lamentó diciendo: "Toda mi vida ha sido mentira". Otro fan enojado agregó: "Sentía mucho respeto por James Corden debido a su capacidad para cantar y manejar al mismo tiempo, pero ahora me siento traicionado. Estimo que sus amigos, Mariah Carey, Michelle Obama y el resto eran sólo una mentira".

Después aparecieron los preocupados por la seguridad vial: "Siempre me pregunté si hacer eso era seguro, si nunca los había parado la policía. Hasta llegué a pensar que iban acompañados por una escolta policial pero jamás se me ocurrió que tirarían del auto". Otro también dijo: "Es algo muy obvio si uno le presta atención. Menos mal lo hacían así: la seguridad primero".

James Corden junto a los Jonas Brothers hace pocos meses

En 2018, el presentador de 41 años iba cantando con Adam Levine el tema "She will be loved" cuando los paró la policía. El público pensó que el programa podría tener un problema, pero ahora se sabe que el oficial seguramente quería una selfie con los famosos.

El Carpool Karaoke una sección recurrente en The Late Late Show, uno de los programas más vistos de Estados Unidos. Durante el segmento, James Corden, que viene presentando el show desde 2015, maneja un auto acompañado por importantes personajes y allí, durante el paseo, conversan y cantan.

El segmento se ha convertido en un éxito frecuentemente viralizado gracias a la calidad de sus acompañantes: Paul McCartney, Michelle Obama, Charlize Theron y Kathy Perry, entre otras celebrities.