Desmienten que la causa de muerte de Betty White tenga que ver con la vacuna contra el Covid

Betty White estaba a días de cumplir un siglo de vida cuando, horas antes de darle la bienvenida al 2022, la histórica actriz, comediante y productora murió. En medio de una jornada triste, sus amigos y familiares la despidieron. Desde que ocurrió el hecho, empezaron a crecer varios rumores y especulaciones en torno a su fallecimiento y, en paralelo, sus allegados guardaban silencio.

La noticia de la muerte de la ‘comediante de oro’, la dio a conocer Jeff Witjas, agente de la artista, en diálogo con la revista People. “Aunque estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo. Ella creía que volvería a estar con él”, comentó. El citado medio organizaba una cobertura por sus 100 años que iba a cumplir el 17 de enero, y ya había lanzado una nota de tapa con la palabra de la propia actriz, por lo que tuvieron la primicia de lo ocurrido.

Betty White tenía 99 años Instagram @bettymwhite

Se habló de diversas causas del deceso, un cuadro de Covid e incluso que su muerte había sido efecto secundario del refuerzo de la vacuna contra. Sin embargo todos estos rumores se apoderaron de las redes y los medios internacionales hasta que People decidió compartir el mensaje completo que Witjas les había enviado.

“Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa. La gente dice que su muerte estuvo relacionada con la vacuna de refuerzo tres días antes pero no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no debe politizarse, esa no es la vida que vivió”, señaló su agente.

Betty White en 2010 formó parte del programa "Hot in Cleveland"

La vida de Betty White

Betty nació el 17 de enero de 1922 en Illinois, Estados Unidos y se trasladó a Los Ángeles durante la Gran Depresión. La convivencia con la farándula de Beverly Hills la hizo convencerse de que su futuro estaba en la actuación y así fue como, para fines de 1930, ya hacía entretenimiento en radio.

Debutó en televisión en 1949 como actriz con un papel que ni siquiera tenía nombre en el guion. Lo hizo para Hollywood on Television y su performance cautivó a productores y directores. Para 1952 ya tenía su primer protagónico en la ficción Life with Elizabeth, serie que le valió un premio Emmy.

Betty White siempre tuvo un fanatismo por los animales Instagram @bettymwhite

A partir de ahí, solo cosechó éxitos. El show de Mary Tyler Moore, que le valió otros dos Emmys en 1975 y 1976, y su aclamado The Golden Girls en 1985 son sus participaciones más destacadas aunque nunca, ni en sus últimos días, dejó de trabajar en la pantalla chica.

En sus últimos años, se puso al frente de la defensa del bienestar ambiental y organizó campañas solidarias y recaudaciones de fondos para el Acuario de la Bahía de Monterey, Morris Animal Foundation e incluso el zoológico de Los Ángeles. A su vez, escribió, condujo y produjo el programa The Pet Set además de escribir el libro Betty White: cómo nos cuidan las mascotas y Betty & Friends: My Life at the Zoo.