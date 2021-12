Betty White, la comediante “de oro”, murió a los 99 años: Hollywood y Joe Biden le dan su último adiós

La legendaria y aclamada actriz, comediante, productora y activista por los derechos de los animales Betty White murió este viernes, a la edad de 99 años. La intérprete que supo dar vida a Rose en la serie The Golden Girls iba a celebrar el centenario de su nacimiento el próximo 17 de enero.

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre”, expresó Jeff Witjas, agente y amigo de White en un comunicado que envió a la revista People este viernes. “La extrañaré muchísimo, al igual que el mundo animal, que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo querido, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él”.

Betty White era, además, una reconocida militante por los derechos de los animales Instagram @bettymwhite

En una nota de tapa publicada esta semana por el mismo medio estadounidense con motivo del próximo centenario de la artista, la icónica estrella decía: “ Soy muy afortunada de gozar de tan buena salud y de sentirme tan bien a esta edad. Es asombroso ”.

El secreto de su alegría, señalaba en la misma publicación, es haber “nacido como una loca optimista”. “Lo heredé de mi mamá y nunca ha cambiado. Siempre encuentro lo positivo”, explicaba. Sobre su alimentación, White afirmaba que no le preocupaban los alimentos saludables. “Trato de evitar cualquier cosa verde y creo que está funcionando”, postulaba con el sentido del humor que fue su sello.

La actriz desarrolló una de las carreras más longevas dentro de la industria televisiva estadounidense Instagram @bettymwhite

No hay íconos televisivos que puedan compararse con White, quien acumuló a sus espaldas una legendaria carrera en la pantalla chica que comenzó en 1949 con un papel anónimo en la serie Hollywood on Television. El evidente talento que la actriz mostró en esa breve participación alcanzó para que confiaran en ella, y le dieran su primer protagónico en 1952 con la ficción Life with Elizabeth, que la llevaría ese mismo año a ganar su primer Emmy en el rubro mejor actriz de comedia.

En los siguientes años, White seguiría adelante con una brillante carrera televisiva que en los setentas alcanzaría un nuevo éxito con El show de Mary Tyler Moore, por el que ganaría dos veces más el Emmy en la categoría mejor actriz de comedia, en 1975 y 1976.

En 1985, su trabajo en la sitcom The Golden Girls la llevaría a conquistar a una nueva generación de televidentes, quienes caerían rendidos ante los innegables encantos para la comedia que tuvo Betty. En las décadas posteriores, White no dejó jamás de trabajar en la pantalla chica.

Betty Marion White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, y su familia se mudó a Los Ángeles durante la Gran Depresión, donde asistió a la escuela secundaria de Beverly Hills. Había comenzado su carrera en el mundo del entretenimiento en la radio, a fines de la década de 1930, una década antes de su debut televisivo.

La actriz creció hasta convertirse en un símbolo querido por todas las generaciones y un modelo a seguir sobre cómo envejecer con alegría. “ No trates de ser joven. Sólo abrí tu mente y mantené el interés por las cosas. No viviré lo suficiente como para descubrir muchas otras, pero todavía tengo curiosidad por ellas ”, dijo años atrás en una entrevista con AP.

Betty White, dueña de un gran sentido del humor que se convirtió en sello Instagram @bettymwhite

En los últimos años, White disfrutó de una vida tranquila en Los Ángeles, donde pasaba sus días completando crucigramas y jugando a las cartas, así como disfrutando de su pasión por los documentales de animales, acorde a su compromiso con la defensa del bienestar animal. Participó durante años de forma activa y recaudó fondos para organizaciones como el Acuario de la Bahía de Monterey, Morris Animal Foundation y el zoológico de Los Ángeles. Escribió, produjo y condujo un programa de televisión sindicado, The Pet Set, en el que las celebridades llevaron sus perros y gatos, y escribió un libro titulado El amor de las mascotas de Betty White: cómo nos cuidan las mascotas y publicó Betty & Friends: My Life at the Zoo.

En la gala de los Premios Emmy de 2018, la actriz fue aplaudida de pie por todos y todas las presentes en el auditorio al recibir un reconocimiento, que agradeció dedicando unas palabras a Lorne Michaels, creador del mítico Saturday Night Live: “Quiero agradecerle a él no solo por hacer esto esta noche, sino por todas las cosas maravillosas que ha hecho conmigo… Perdón, ¡para mí! Y lo único que puedo decir es que esta es una maravillosa industria, y que le estoy muy agradecida a cada uno de ustedes”.

Las palabras de despedida de Joe Biden y de sus colegas

Minutos después de conocerse la noticia de su muerte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los periodistas: “Es una pena. Era una dama encantadora”. Su esposa, Jill Biden, agregó: “¿Quién no amaba a Betty White? Estamos muy tristes por su muerte”.

La reacción de sus colegas fue de profundo pesar y admiración por la figura de la actriz y comediante. Sobre ella, Ryan Reynolds expresó: “El mundo se ve diferente ahora. Ella fue grandiosa desafiando expectativas. Se las arregló para envejecer bien y supo vivir mucho, conservándose joven. Te extrañaremos, Betty. Ahora conocés el secreto”.

Junto a una entrañable imagen de ambas posando con una mascota, Fran Drescher también dedicó una emotiva despedida a la intérprete: “¡Betty fue la mejor! Una mujer amable, sensible a los sentimientos de todos los animales. Una mujer talentosa, bendecida con una larga vida. Disfrutaba de ser reconocida por sus compañeros. En este negocio, en esta ciudad, tener ese tipo de longevidad en la carrera de uno es raro y maravilloso. Dios te bendiga, Betty, ahora estás con todos los perritos que amabas y perdiste durante tus 99 años”.

Kerry Whashigton también se tomó unos minutos para recordar a la legendaria actriz: “Oh, querido señor. ¡El cielo acaba de recibir una nueva superestrella para celebrar esta noche! Un ícono, una leyenda, una pionera, una temperamental mujer y un rayo de sol que nos brindó su genio creativo, alegría y risa durante 99 años. Fue un privilegio absoluto en la vida trabajar con vos y presenciar tu brillantez de comedia EN PERSONA en el 40º aniversario de Saturday Night Live. Un momento que siempre atesoraré. Gracias por su espíritu audaz y generoso. Descansa en paz”.

Catherine Zeta Jones también compartió una imagen de White junto a una sentida dedicatoria: “Descansa en paz, reina dorada. Generaciones te han amado y adorado”.