Baby Etchecopar se solidarizó con Carolina Losada luego de que Diego Brancatelli descalificara las opiniones de la periodista en Intratables el lunes último Crédito: Captura de video

Luego del polémico comentario que Diego Brancatelli hizo a Carolina Losada, en el que descalificó su opinión por su apariencia física, Baby Etchecopar respaldó a su colega: "Mi solidaridad a vos como mujer", expresó. La agresión del panelista a Losada ocurrió en Intratables el lunes, a partir de una discusión por el lanzamiento del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica (Nodio).

Luego de su tradicional editorial en Basta Baby, el ciclo que Etchecopar conduce por A24, el periodista se refirió a lo sucedido entre Losada y Brancatelli. "Dame un segundo", dijo. "Yo no voy a decir ni por qué, ni cómo, ni dónde porque yo no me meto con compañeros", señaló. En ese momento, miró a Losada y manifestó: "Mi solidaridad a vos como mujer". La periodista, por su parte, agradeció el gesto y el programa continuó sin ampliar esas declaraciones.

El lunes último, Brancatelli y Losada se cruzaron en Intratables (América) por sus opiniones sobre Nodio, lanzado por la Defensoría del Público. "Carolina, no hables estupideces (...) Creés que por ser rubia y tener una cara linda podés agredir", dijo el panelista kirchnerista.

Todo comenzó cuando la periodista se dirigió a Fabián Doman, conductor del ciclo de debates, y sostuvo: "Diego dice que yo digo estupideces, tres veces lo dijo". Doman, por su lado, respondió: "¿En serio dijiste eso? Te pido que lo retiremos. Como conductor del programa no me parece que nos dirijamos así con un compañero o un invitado, diciendo que lo que dicen es una estupidez".

"No me quiero victimizar y menos con Brancatelli", siguió Losada. "La única forma de comprometerse no es teniendo un cargo político", sumó. Brancatelli, en tanto, replicó: "Fabián, vos como conductor me solicitás que retire eso y yo pido entonces que cuando a mí se me ataca como pasó ayer también se retracten. Carolina hace dos días lo viene haciendo fuerte, como cuando en relación a lo de Nodio dijo que podrían dármelo a mi porque yo por plata agarraría; y lo dejé pasar".

"Yo nunca dije eso", retrucó Losada. Fue en ese momento que Brancatelli disparó: "Sí, no te hagas la que no sabés, Carolina. Vos creés que porque sos rubia y tenés una cara linda podés agredir". La periodista no se quedó callada: "Cuando una persona está tan enojada como vos, tan inmersa en odio como vos, te sale mal", respondió.

El repudiable comentario de Diego Brancatelli a Carolina Losada 03:26

Video

"Es que vos lo generás", agregó Brancatelli. "Ah, ¿te genero odio yo? Mirá que lindo", acotó Losada. "Paremos esto acá porque se volvió personal", pidió el conductor con el propósito de calmar las aguas entre los periodistas.