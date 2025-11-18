Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

En medio del conflicto judicial con Alberto Fernández, Fabiola Yáñez realizó explosivas declaraciones en relación con los supuestos romances que el expresidente habría mantenido con otras mujeres mientras estuvieron en pareja.

En una entrevista concedida a Ángel de Brito para el programa LAM (América TV), Yáñez habló de su situación personal y criticó con dureza al exmandatario. “Engañó a un montón de gente y hoy en día le está haciendo creer a la gente que lo que la gente vio, lo que la gente vivió, fue algo instalado, que no fue real. Entonces, si a vos te quiere hacer creer eso, imaginate lo que me hacía a mí”, afirmó en diálogo con el conductor.

En ese marco, la exprimera dama se refirió a las supuestas infidelidades del político y sumó un nombre que ya había circulado en versiones previas: el de la periodista Viviana Canosa. Según su testimonio, existió una “relación cercana e íntima” entre Fernández y la comunicadora, que, según dijo, habría trascendido el plano profesional.

Durante la conversación con De Brito, la entrevistada afirmó que su expareja “tenía muchas amantes” y dijo que los episodios conocidos públicamente no habían sido casos aislados. El conductor quiso saber entonces si Canosa formaba parte de ese supuesto grupo.

Fabiola Yáñez afirma haber sido víctima de numerosas infidelidades por parte del expresidente Jae C. Hong - AP

La referencia no fue casual, dado que Canosa fue una de las figuras televisivas más críticas del gobierno de Fernández durante 2020 y su confrontación pública con el por entonces mandatario contrastaba con versiones que sugerían un vínculo más estrecho entre ella y él.

Cuando De Brito quiso saber qué explicaciones daba Fernández a su ex sobre el vínculo con Canosa, Yáñez apuntó: “Me dijo que ella le había pedido la Secretaría de Comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, muy de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daban, porque la verdad es que solo faltaba que se le tirara encima”, mencionó.

“¿Se lo quería levantar o se lo levantó?”, apuntó el conductor, y la entrevistada zanjó: “Él nunca reconoce nada”. Al ser consultada por De Brito sobre esas desmentidas, Yáñez insistió en que Fernández nunca reconoció ninguna de las relaciones que se le atribuyeron y aseguró que esa actitud se mantuvo a lo largo de su vínculo.

En la entrevista, Yáñez volvió a remarcar que la existencia de varias relaciones paralelas había sido un elemento central de los conflictos que atravesó durante su convivencia con Fernández y consideró que, para ella, fue un patrón sostenido en el tiempo.

La exprimera dama agregó que la relación de 14 años que mantuvo con el exmandatario estuvo atravesada por otros episodios similares. “Hasta el día siguiente que se comprometió conmigo, estábamos sentados en un lugar y veo que se estaba escribiendo con una persona. Él fingía demencia con todo, como con esa explicación que dio el otro día de ese video”, dijo en referencia al registro donde se ve a Tamara Pettinato junto al expresidente en su despacho.

En ese tramo de la entrevista, Yáñez detalló cómo accedió al material que, según su versión, la llevó a confirmar que existían múltiples vínculos paralelos. “Descubrí eso en un teléfono que él me da a mí para que le ponga música a mi hijo”, explicó. Según su testimonio, lo hallado en ese dispositivo no se limitaba al ya mencionado episodio con Pettinato. “No encontré solo lo de Tamara, encontré un montón de cosas”, afirmó.

Sobre las supuestas fotografías de una mujer famosa en una situación íntima que Yáñez habría encontrado en el aparato, la invitada detalló que se trataba de una imagen donde la mujer “posaba sobre una ventana”.

“Fue lo primero que apareció en el teléfono”, recordó. En ese tramo de la charla, De Brito quiso precisar la identidad de la persona involucrada y le preguntó si se trataba de una actriz. “No podría decirte”, contestó Yáñez. El comunicador señaló que “se la mencionó a Victoria Onetto entre las posibles amantes” y la entrevistada concluyó: “Son muchas”.