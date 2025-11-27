Una periodista fue agredida por hinchas de Flamengo durante una cobertura por la final de la Copa Libertadores

La reportera de la cadena Globo, Duda Dalponte, fue agredida en vivo en Lima por hinchas de Flamengo durante un reportaje para el programa Jornal Hoje. Las imágenes del ataque, que tuvo lugar el miércoles, se viralizaron.

Durante la transmisión, con motivo de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y el conjunto rojinegro -que se disputará en Lima, Perú, el próximo sábado-, Dalponte estuvo rodeada por fanáticos del puntero del Brasileirão.

Desde la capital peruana, la cronista dialogó con el presentador Roberto Kovalick -quien se encontraba en el estudio- sobre la previa del encuentro. Mientras charlaban, un simpatizante empezó a tirarle del pelo.

El hecho ocurrió en dos ocasiones más, mientras Kovalick se despedía de la reportera. Antes de que Dalponte dejara el aire televisivo, puede verse cómo la mujer reaccionó y confrontó a uno de los agresores.

El descargo de Duda Dalponte tras la agresión

La escena causó revuelo en redes sociales y motivó un extenso descargo de la periodista, que analizó lo sucedido en un video compartido por la cadena brasileña en X. “Normalmente estas coberturas con hinchas ya son bastante agotadoras, pero hoy lo fue aún más por el episodio que ocurrió y que ustedes vieron”, introdujo la cronista.

“La primera vez que me tiraron [del pelo] pensé que había sido sin querer. Estamos acostumbrados a hacer estas coberturas con hinchas, y a veces hay empujones, hay amontonamientos, que es normal”, detalló.

Y reveló: “En la segunda entendí que había sido a propósito, y en la tercera me di vuelta para intentar entender qué pasaba. Hablé con algunos hinchas allí, pero no logramos identificar a la persona”.

A repórter Duda Dalponte, do Esporte da Globo, se manifestou publicamente após ser agredida por torcedores do Flamengo no embarque da equipe para a final da Libertadores, na terça-feira. A jornalista teve o cabelo puxado por três vezes enquanto fazia uma entrada ao vivo para o… pic.twitter.com/qYz5yGzafw — ge (@geglobo) November 27, 2025

“Me han tirado bebidas, pintura, arrancado auriculares y todo eso es parte del trabajo. Pero hay algunas cosas que no son bromas, que no son solo entusiasmo; hay cosas que son agresión. Eso fue lo que pasó hoy”, sostuvo.

Dalponte calificó la situación de “lamentable”. “Me puse muy triste por haber vivido esto, porque siga ocurriendo. Espero que no vuelva a repetirse, que sirva como aprendizaje para quienes faltan el respeto”, dijo.

Y completó: “El principal objetivo de este video es decir que estoy bien, que me gusta mucho hacer esto, estar en la calle, mostrar la fiesta de los hinchas, y que voy a seguir haciéndolo. Y espero de verdad que esos hinchas que no tienen noción de lo que hacen sientan vergüenza por hacer estas cosas".