Después de The Crown, llega una nueva serie que se burla de la realeza

The Prince, una nueva serie animada producida por HBO, muestra a la realeza desde la perspectiva del príncipe George, el hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

8 de diciembre de 2020 • 16:54

La última temporada de The Crown trajo varios dolores de cabeza a la realeza británica. Ahora, una nueva serie se suma a las preocupaciones de la corona, aunque no por lo límites entre lo ficticio y lo real (que, en torno a la vida de Lady Di, generó una fuerte disputa), sino por tratarse de una parodia de un miembro de la familia. Así, una producción animada de HBO titulada The Prince se centra en la historia del príncipe George.

La cuarta temporada de The Crown provocó un intenso malestar en el Palacio de Buckingham. Es que, al abordar la llegada de Diana Spencer a la familia y la complejidad de su vínculo tanto con el príncipe Carlos como con Camilla Parker Bowles, la corona acusó a Netflix de ficcionalizar la historia sin aclararlo. En las últimas semanas, debido a la serie, las redes sociales de la reina Isabel II, de Carlos y de Camilla recibieron miles de comentarios negativos, reproches e insultos.

Ahora, una nueva producción volverá a echar leña al fuego, pero con un enfoque particular. The Prince, la nueva serie animada de HBO creada por Gary Janetti, se centra en la figura del príncipe George y retrata a otros royals. Para la realeza, la serie tiene un humor "cruel e injusto". Y no solo eso: también se plantea si no es incorrecta la forma en la que expone a un menor de edad.

Sus creadores la definieron como "una mirada mordaz y satírica a la vida del príncipe George", siguiéndolo "desde las 775 habitaciones del palacio de Buckingham, entre el montón de corgis que acompañan a su familia y la escuela primaria con los plebeyos". Sin embargo, hay quienes considera que es inadecuado poner a un menor de edad en primer plano y que esto podría afectar a nivel personal al hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe Guillermo.

The Prince comenzó como una serie de dibujos que Janetti compartió en Instagram y que tienen a George como protagonista. Con cierto ingenio, el pequeño príncipe narra todo lo que va ocurriendo en el palacio y muestra su punto de vista sobre algunos de los escándalos reales.

Ahora, esos dibujos se convirtieron en una serie y Janetti es el guionista de cada episodio. La sátira tendrá las voces de Orlando Bloom (el príncipe Harry), Sophie Turner (la princesa Charlotte) y Tom Hollander (príncipe Carlos).