Destry Allyn, la hija de Steven Spielberg: el terror, la dirección cinematográfica y la controversia por el nepotismo

La aparición del apellido Spielberg en la dirección del film de terror No alimentes a los niños llamó la atención. ¿Qué relación tiene la joven Destry Allyn, de apenas 28 años, con el ya legendario director de películas como Tiburón, Jurassic Park, Rescatando al soldado Ryan o la reciente Los Fabelman? Es la hija más joven del matrimonio de Steven Spielberg y Kate Capshaw, la única de esa numerosa familia que eligió la dirección cinematográfica como profesión, con todo lo que ello implica debido a la fama de su progenitor. Comparaciones inevitables con la obra monumental de su padre, acusaciones de nepotismo en Hollywood debido a su meteórica llegada a la dirección, evaluaciones estrictas sobre su posible talento y la tentación de la imitación.

Desde sus primeras entrevistas públicas, sobre todo a partir de 2019 cuando presentó Rosie, su primer cortometraje, en el Festival Internacional de Cine de Soho, Destry Allyn Spielberg se hizo cargo de las suspicacias y defendió su elección con convicción: “Rosie no tuvo demasiada prensa ni ventajas para su exhibición. Entró en algunos festivales, pero no en todos. Un nombre siempre tiene sus límites”, declaraba entonces a The Hollywood Reporter.

En el set de filmación

Spielberg aspira a cambiar su suerte con No alimentes a los niños, thriller protagonizado por Michelle Dockery y Giancarlo Esposito, que combina la distopía pospandémica con un relato de horror deudor de la versión de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. La película se estrenó el año pasado en el Festival de Sitges en España, una de los epicentros más prestigiosos para el terror, y luego desembarcó en la plataforma Tubi de Estados Unidos.

Aires nuevos para el género

Este año finalmente llegó a las salas del resto del mundo con críticas ambivalentes, pero con el impulso que le dieron el tema con guiños a la actualidad -la paranoia por los migrantes y los detenidos en campos debido a las políticas estrictas en la materia de la administración Trump-, la presencia de actores como Dockery -estrella de Downton Abbey- y Espósito -famoso por su presencia en Breaking Bad-, y un nutrido elenco de jóvenes actores que concentran el protagonismo en la mayoría de las escenas y ofrecen aire nuevo para un género poblado a menudo de nombres icónicos como Jamie Lee Curtis o la dupla de Vera Farmiga y Patrick Wilson.

“Mi objetivo era incorporar tantas caras nuevas como fuera posible”, explicaba en una reciente entrevista con Deadline a propósito del estreno de la película. “En cierto modo, ese es mi objetivo como directora en el futuro. Hay tantos actores jóvenes y talentosos que no se dan a conocer. Creo que todo el sistema es una porquería y no entiendo por qué la industria es tan excluyente”, revelaba con cierta frustración.

Si bien su inicial pasión había sido la equitación, en la que se lució en su temprana juventud y esperaba competir en circuitos olímpicos, el cine apareció como un bálsamo cuando un accidente la dejó fuera de la carrera ecuestre. Estudió algunos años en la USC (Universidad del Sur de California), trabajó como asistente de producción en las películas de su padre, incursionó brevemente en el modelaje y finalmente experimentó con la actuación en cortometrajes como Nerds (2018) y en algunas experiencias de terror versión indie como Mass Hysteria (2019). Sin embrago, nada parecía salir como esperaba.

Luego de un accidente que truncó su carrera olímpica en equitación, probó suerte en el modelaje y la actuación para terminar como directora tras las cámaras, siguiendo el camino de su famoso padre Katie Jones/WWD/REX/Shutterstock - Rex Features

“Llevo más de siete años intentando entrar en la industria cinematográfica”, declaraba en la entrevista con The Hollywood Reporter de hace ya cuatro años, luego del anuncio de su segundo cortometraje, Let Me Go the Right Way. “Lo intenté muchas veces, hice audiciones, fui a la universidad, estudié, pero nada parecía funcionar”. Por esos años, apareció en pequeños papeles en la serie I Know This Much Is True (2020) con Mark Ruffalo, y en Licorice Pizza (2021), de Paul Thomas Anderson. Pero no conseguía salir de ese ínfimo círculo de pequeños papeles, sin potestad sobre el destino de su propio trabajo. Fue entonces cuando decidió volver a dirigir, pese a la experiencia frustrante que había resultado Rosie. “Insistí en hacer mi propia película y actuar en ella porque no sabía qué más hacer. Decidí que no iba quedarme esperando a que alguien me diera la oportunidad”.

Let Me Go the Right Way se estrenó finalmente en el Festival de Tribeca en 2022, luego consiguió el premio al Mejor Thriller en el Festival de Cine de Mujeres de la Ciudad de los Ángeles, y con ello abrió una nueva controversia. En tanto estaba protagonizada por Hopper Penn -hijo de Sean Penn- y coescrita por la propia Spielberg y Owen King -hijo de Stephen King-, la conversación sobre los ‘nepo-babies’- y sus privilegios invadió las redes sociales. Apenas salió la noticia del estreno de Let Me Go the Right Way en Deadline, el fundador de The Blacklist, Franklin Leonard, respondió en X: “Hollywood es una meritocracia, ¿verdad?”. La pregunta generó decenas de respuestas, incluyendo la de Ben Stiller, quien cuestionó la afirmación publicando: “La gente sigue trabajando, creando. Cada uno tiene su camino. Les deseo lo mejor”. Leonard respondió: “Yo sí, sin duda, pero también creo que es importante que reconozcamos esos caminos”. El intercambio dio lugar a un renovado debate sobre el nepotismo en Hollywood que inspiró infinidad de titulares y un segmento en el programa The View.

No alimentes a los niños es su primer largometraje como directores, después de haber filmado dos cortometrajes, Rosie (2019), y Let Me Go the Right Way (2022)

Destry Spielberg intervino brevemente en la conversación en un tuit que luego eliminó: “¡Reconozco que nací con privilegios! ¡Me pertenecen por completo! Nadie debería quedar excluido por no tener contactos”. Y posteriormente en un vivo de Instagram reconoció que el apellido era algo de lo que no se podía desprender pero que no le había abierto demasiadas puertas. Let Me Go The Right Way fue una aventura conjunta con Penn y King, quienes también habían tenido que lidiar con las suspicacias por sus apellidos, y la confirmación del interés de Spielberg por el terror, en este caso en una vertiente psicológica que involucra a un joven veterano de guerra cuyo sentido de la realidad se va desmoronando. También asoma una conexión con lo real, en este caso la guerra y sus consecuencias, una tendencia que se confirma en No alimentes a los niños y que conecta con las primeras experiencias en el género de su propio padre, en películas como Reto a la muerte (1971) y Tiburón (1975).

“Fue el guion que leí más rápido de todos los que había visto y me resultó fascinante”, explicaba a Deadline en octubre pasado respecto del guion de Paul Bertino. “De chica disfrutaba mucho del terror psicológico, y esta película asume más esa tradición de thriller psicológico que de puro horror. Es como una mezcla entre Los Goonies y Niños del hombre [de Alfonso Cuarón]”. La película tuvo serios contratiempos en 2023 debido a la huelga de actores y guionistas, hasta que consiguió una exención para filmar y terminó concentrándose el rodaje en solo 18 días en Santa Fe, Nuevo México. “Fue una película muy difícil de realizar, pero fue una experiencia que me conectó con el cine independiente porque me hizo valorar el desafío”, añade la directora.

La película fue estrenada en el Festival de Sitges, en España; luego apareció en la plataforma Tubi en Estados Unido y esta semana llegó a las salas de nuestro país

El terror se convirtió en el contorno perfecto para su debut en el largometraje, y un género maleable para una experiencia independiente que ofrece obstáculos pero también gratificaciones. Quizás ese amor temprano por los sustos y sobresaltos esté conectado con sus orígenes de manera más íntima que la influencia que puede tener en su obra el cine de su padre. “De chica escuchábamos con mi padre un programa que se llamaba CineMagic, en SirusXM, una emisora ​​ya desaparecida. En cada audición se reproducían bandas sonoras, música original y diálogos de películas. Fue en esa emisora ​​que descubrí a la que se convertiría en mi película favorita, El resplandor de Stanley Kubrick. Recuerdo escuchar el clásico “Red Rum, Red Rum”, y el audio y la banda sonora me cautivaron. Me obsesioné con ella, pero era chica todavía para verla. Cuando la vi, ya un poco más grande, me cambió la vida por completo”.