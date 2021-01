Campa como Dicky del Solar. "Yo hago mi laburo que es hacer reír, pero a veces la realidad me supera", dice el humorista Fuente: Archivo - Crédito: Telam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 19:54

Dicky De Solar es un personaje construido por el humorista Ezequiel Campa desde hace al menos cuatro años: católico, racista y estereotipado al máximo, la parodia del rugbier de San Isidro despierta controversias con cada video subido a YouTube.

"Hace años que hago stand up, pero Dicky del Solar todavía no fue al teatro. Lo de Dicky es totalmente por amor al arte, ahí no hay plata", confesó el humorista, quien retomó sus giras por el país después de una prolongada cuarentena, especialmente por la Costa Atlántica y el conurbano bonaerense, con su stand up "Cheto y Choto".

"Esperemos que se puedan seguir haciendo las funciones presenciales porque los que laburamos de esto lo necesitamos, y a la gente le viene bien reírse un poco", pidió Campa en una entrevista con Radio Provincia (AM 1270), y añadió: "Fue un año ciclotímico, los primeros meses no sabía de qué iba a vivir; haciendo números, uno decía listo, se acabó todo".

Dicky De Solar, el rugby y la realidad de Campa

Si bien el personaje de Campa tiene cuatro años, mereció especial atención el verano pasado, tras el crimen de Fernando Báez Sosa por parte de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. El actor recibió muchas críticas y Facebook eliminó uno de sus videos, pero Campa siguió adelante.

"Me llaman la atención (los rugbiers), pareciera que me escriben los guiones", dijo Campa sobre la construcción discursiva de Dicky del Solar, a veces tan parecido a Micky Vainilla, el personaje nazi de Diego Capusotto.

"Empecé a hacer a este personaje en 2017, cuando del universo rugbier no se hablaba, o por lo menos no en estos términos, solo se comentaban los partidos", recordó.

"Es muy raro porque de repente cobró un protagonismo del que yo no tengo nada que ver. Y empezaron a pasar cosas que son literales de los videos de Dicky del Solar. Como los tuits (racistas de los jugadores de Los Pumas) o los hechos de violencia, o las cosas que declaran las asociaciones de Rugby... y uno dice, 'pará, estas son las pavadas que declara Dicky del Solar'. Yo hago mi laburo que es hacer reír pero a veces la realidad me supera", consideró.

"Cada vez que pasa algo en la realidad que puede ser asociado con Dicky del Solar me empiezan a informar; cuando un rugbier hace alguna, es como si me escribieran los guiones", finalizó.