Dick Van Dyke cumple 100 años: el secreto del legendario actor para vivir un siglo sin problemas de salud

Dick Van Dyke festeja sus 100 años de vida y, a diferencia de los que muchos pensarían, la estrella de Hollywood sueña con cumplir muchos más. El legendario actor de Hollywood celebró el siglo de vida este 13 de diciembre, convirtiéndose en uno de los más longevos de la industria del cine y televisión.

Nacido en 1925 en West Plains, Missouri, Richard Wayne Van Dyke, conocido simplemente como Dick Van Dyke, construyó una carrera icónica que incluye clásicos como Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, Bye Bye Birdie y series inolvidables como The Dick Van Dyke Show y Diagnosis: Murder. Lejos de fórmulas mágicas o dietas extremas, el actor explicó qué lo que lo ayudó a llegar a los 100 años de vida fue el ejercicio físico constante.

“Siempre hice actividad. Seguimos yendo al gimnasio tres días a la semana”, contó en una entrevista con Good Morning America, sobre la rutina que llevan con su esposa Arlene Silver, a quien considera una “fanática de la salud”. Incluso bromeó sobre sus limitaciones físicas: “Tengo una pierna torcida, no sé qué… pero todavía intento bailar”.

La estrella incluso escribió un libro titulado 100 reglas para vivir hasta los 100: una guía optimista para una vida feliz, en el que cuenta cómo llegar a esta edad con salud y vitalidad (Foto: Instagram @official_dick_van_dyke)

Este no es un detalle menor, ya que como saben sus fanáticos, el hombre adora bailar. Es por eso que decidió incorporar su pasión a su entrenamiento. En el pódcast Where Everybody Knows Your Name, reveló que no camina entre las máquinas de pesas, sino que baila. “Si me gustaba algo, me excedía. Así que convertí el movimiento en algo divertido”, explicó.

El actor Ted Danson, conductor del pódcast, confirmó la anécdota al decir: “Lo vi varias veces ejercitarse en una máquina y después bailar literalmente hasta la siguiente. Era increíble”. Otro dato curioso sobre el intérprete es que después de terminar con su rutina decide darse dos placeres simples pero efectivos: un buen baño y una siesta. “Es una gran manera de terminar el día”, dijo con alegría.

Además del ejercicio, Dick subrayó la importancia de la compañía y el impulso que recibe de parte de su mujer, Arlene Silver, y lo fundamental que es mantener la mente activa. En diálogo con People, explicó que nunca cultivó a lo largo de su vida sentimientos de odio o ira. “Siempre pensé que la bronca corroe a la persona por dentro. Nunca pude odiar de verdad”, reflexionó. A su vez, comparó su experiencia con la de su padre, quien murió joven: “Vivía enojado con su situación y eso le acortó la vida”.

La actividad física es uno de los motores en la vida de Dick Van Dyke (Foto: Instagram @official_dick_van_dyke)

Aunque hoy en día muchos fans puedan verlo como un ejemplo a seguir, el actor explicó que no siempre llevó una vida saludable. Uno de sus grandes problemas fue la adicción al cigarrillo. Sin embargo, alrededor de los 50 años tomó conciencia de que tenía una personalidad adictiva y decidió abandonar el alcohol, los cigarrillos y los excesos. “Probablemente, por eso sigo acá”, reflexionó sobre el punto de inflexión que le permitió comenzar a desintoxicar a su cuerpo y crear hábitos saludables.

Toda su filosofía de vida quedó plasmada en el libro 100 reglas para vivir hasta los 100: una guía optimista para una vida feliz, donde combina anécdotas personales, humor y reflexiones sobre el paso del tiempo.