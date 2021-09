Diego Brancatelli calificó a Paulo Vilouta de ser “un odiador” de Cristina Kirchner y el periodista reaccionó

Los panelistas de Intratables Diego Brancatelli y Paulo Vilouta protagonizaron este lunes un cruce en el que discutieron sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Todo comenzó cuando los presentes analizaron el discurso de Alberto Fernández, en el acto de jura de los nuevos ministros del gabinete, y la ausencia de la expresidenta. “Es difícil para este gobierno tener tanta especulación y tanto deseo de fracaso”, señaló Brancatelli. Y Alejandro Fantino lo interrogó: “¿Te parece que los que están del otro lado están esperando que este gobierno fracase definitivamente?”. Fue en ese momento cuando el periodista K apuntó contra sus colegas en el piso. “No, los acá presentes. Ven todo lo negativo, haciendo especulaciones. Es insoportable”, dijo. De fondo, se escuchó que Vilouta le respondió en defensa de los panelistas e invitados al programa de América TV, y dijo: “No es 678″. Pero Brancatelli lo retrucó con ironía: “No, es el 876″.

Brancatelli defendió la decisión de Cristina Kirchner e interpretó su ausencia como una forma de “no eclipsar a Alberto Fernández”. Pero Vilouta, sin coincidir con su compañero, lanzó: “La doctora maneja todo”. Este comentario irritó al periodista K, quien se molestó por el modo en el que el periodista se refirió a la vicepresidenta. Y opinó: “Los odiadores le dicen la doctora. Todas las personas que la odian le dicen la doctora, y es una falta de respeto”.

Fue entonces cuando ambos panelistas comenzaron a tirarse munición pesada. “Este es un programa periodístico, si vos vas a fijar ese tipo de condiciones y todas esas estupideces que dicen tus amigos en los actos, yo me retiro; porque yo acá vengo a trabajar de periodista, no vengo a trabajar de militante ni a jugar esa estupidez. Yo no odio a nadie. Cristina es abogada, punto. Hacé lo tuyo, no te metas conmigo”, respondió visiblemente molesto Vilouta. Y continuó: “¿Qué odiadores? Tenés colegas, somos periodistas, vos no hacés periodismo”.

“Hagan lo que quieran, Estoy diciendo lo que se ve para afuera”, argumentó Brancatelli. Pero la tensión entre ambos no cesó por varios minutos. “Bueno, no sos sociólogo que interpreta lo que decimos los demás?”, siguió su colega.

El periodista kirchnerista, siempre envuelto en cruces y disidencias, volvió entonces a arremeter contra sus compañeros. “Es agotador, hay que ser más equilibrado, analizar todo con mayor objetividad y conocer la rosca política”, dijo. Y le contestó en particular a Vilouta, dando por cerrado el cruce: “Es peronismo esto, lo que importa es la verdad, tenés que conocer un poquito más, no es todo con control remoto. Es peronismo, hay tensiones, hay intereses, es política”.

En otro momento, Fantino buscó poner paños fríos entre los periodistas y pidió que no se peleen por este motivo, pero Brancatelli seguía ofuscado: “¿Cómo no me voy a enojar si le dicen la doctora?”. Y Vilouta, le planteó con ironía, indignado ante la escena de su compañero: “¿Y cómo querés que le diga, la almacenera? No sean tan susceptibles”.