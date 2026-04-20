Este lunes 20 de abril se dio a conocer la noticia de la muerte de Luis Brandoni durante la madrugada, lo que conmocionó a la escena artística como política. El actor de 86 años es conocido por haber hecho películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, Mi obra maestra y La odisea de los giles, entre otras. También hizo series como Un gallo para Esculapio, El hombre de tu vida y Nada. Su último trabajo se estrenó este mismo año: Plaza Lezama junto a Eduardo Blanco y la dirección de Juan José Campanella.

Parque Lezama, tráiler oficial

También se destacó por su paso por la política como militante de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1997 por ese espacio. En 2015, Brandoni Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires tanto por su trayectoria actoral como su compromiso político.

Qué se sabe de la muerte de Luis Brandoni

La noticia fue confirmada por Multiteatro a través de su cuenta de X. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por la empresa argentina de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", agrega el mensaje.

Multiteatro anunció la muerte de Luis Brandoni X Multiteatro

Luis Brandoni quedó internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11 de abril, donde permaneció por nueve días. El motivo de su hospitalización se dio porque sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica por un hematoma subdural en la cabeza. En un principio, se especuló con una pronta recuperación y que podría volver a los escenarios hacia el 22 de abril, pero el agravamiento del cuadro obligó a suspender las presentaciones. En las últimas horas, su estado de salud se deterioró y falleció este lunes 20 de abril por la madrugada.

Las complicaciones en su salud habían comenzado en septiembre de 2025, tras una descompensación provocada por un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba en el Teatro Liceo junto a Soledad Silveyra.

Este año, Luis Brandoni estaba haciendo una obra de teatro con Soledad Silveyra Gerardo Viercovich - LA NACION

Según indicó Carlos Rottemberg, durante una entrevista televisiva minutos después de la muerte del actor, el velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y podría extenderse hasta la medianoche. El martes, sus restos serían trasladados al Cementerio de Chacarita.