Qué dijo Diego Brancatelli, un histórico de Intratables, de los posibles cambios en el panel

Tras la partida de Fabián Doman, Intratables quedó en manos de Alejandro Fantino. El conductor llegó al programa para aportar su mirada y sus compañeros están agradecidos con la forma en que se unió al equipo, o al menos así lo manifestó Diego Brancatelli.

“Con Alejandro Fantino somos un equipo. Nunca un conductor nos preguntó por dónde ir y eso de integrarnos es fabuloso”, expresó en diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood, por Mucha Radio. “En ningún momento se subió a un pedestal. Siempre está integrándonos y consultándonos qué queremos y qué nos gusta. Yo quiero estar muchos años más en el programa y voy a hacer todo lo que sea necesario para continuar y que continúe el producto”, aseguró.

El periodista también afirmó que su rol dentro del ciclo es algo que realmente disfruta. “Me encanta ser panelista y ya llevo 9 años en Intratables. Con Paulo [Vilouta] somos los únicos que estamos desde el día uno. Intratables ha cumplido ciclos, va cambiando”, explicó.

Con cada renovación de equipo, el ciclo que se emite por la pantalla de América va cambiando su impronta. “Cada conductor tiene su estilo y uno trata de adaptarse. Ahora es una nueva etapa y estamos tratando de acompañar y adaptarnos a lo nuevo que se viene”, afirmó.

“Me quedo en el programa porque para mí es un tanque, tuve varias propuestas televisivas pero consideraba que ninguna superaba Intratables. Este ciclo me dio algo que no me dio nadie: tenés mucha visibilidad y mucho poder para discutir. Tampoco me voy por lealtad”, aseguró Brancatelli, quien tiene en claro sus planes a futuro: “Cuando Intratables termine veré de buscar otros horizontes. Por ahora me quedo acá”.

A pesar de su lealtad, el periodista tiene en claro que en la televisión nunca nada es seguro. “Todo es muy cambiante en nuestra profesión. Los programas son así, van y vienen. América siempre se manejó muy bien y con claridad”, dijo convencido. “Ojalá siga funcionando y estemos muchos años más, porque nos llevamos muy bien”.

A principios de julio, Fabián Doman contó al aire, durante una emisión de Intratables, su retiro del programa. Días después se anunció que Alejandro Fantino sería su reemplazo. Doman se había incorporado al programa en mayo de 2019, luego de que Santiago del Moro dejara la conducción. “Levanten cualquier programa, este no, porque pocas veces canales de televisión logran crear programas clásicos como Intrusos, como Intratables y programas donde cualquiera viene y debate. Un espacio como este no se puede perder bajo ningún concepto. La ida de Santiago y la mía demuestran que el programa es más importante que su conductor”, dijo antes de irse.

