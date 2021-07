Duros mensajes de Sofía “Jujuy” Jiménez contra Horacio Cabak: “Es violento, machista y muy mal compañero”

El miércoles se filtró un fuerte audio de Horacio Cabak. En el material, el conductor se refiere a su excompañera de trabajo, Sofía “Jujuy” Jiménez de forma sumamente despectiva y llega, incluso, a llamarla “zorrita” por algunas actitudes que tuvo al aire de Informados de todo (América) que a él no le gustaron. Ahora, Jiménez usó su cuenta de Twitter para referirse al tema y agradeció los mensajes de apoyo que le enviaron. “Todo lo que dice no hace más que confirmar lo que ya se sabe: que es violento, machista, agresivo y sobre todo muy mal compañero”, señaló la conductora.

“Me confrontó al aire en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’, y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, expresa el conductor en el audio que se filtró y se emitió en Intrusos (América). Luego, continúa: “Dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire y no te dás cuenta’”. Después, Cabak relata algunas situaciones que lo incomodaron en vivo. “Hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita: pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces…”, sostiene. Finalmente, con desdén, agrega sobre el desempeño de Jiménez: “¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

Un audio revela el apodo despectivo que Horacio Cabak le puso a Jujuy Jiménez - Fuente: América

La publicación del audio generó una enorme polémica y, según contó Jiménez, provocó que muchos de sus colegas le escribieran mensajes solidarizándose con la situación que le tocó vivir trabajando en Informados de todo. “Gracias de corazón a todos los que se tomaron el trabajo de escribirme y solidarizarse: amigos, colegas, excompañeros de trabajo y todos los que me llenaron de mensajitos en las redes sociales con sorpresa ante los dichos vergonzosos y la forma nefasta en la que Horacio Cabak”, tuiteó “Jujuy” en las últimas horas.

Sofía Jujuy Jimenez publicó durísimos mensajes sobre Horacio Cabak luego de la filtración de los audios del conductor

La defensa de Jujuy Jiménez

“Se refirió a mí en el audio que se viralizó”, continuó. “Todo lo que dice no hace más que confirmar lo que ya se sabe: que es violento, machista, agresivo y sobre todo muy mal compañero. Los que me conocen saben que evito ir al choque y trato de elegir siempre ir por el camino de la paz el amor y la buena energía, pero esta situación sobrepasó cualquier límite”, sostuvo Jujuy. Luego, la conductora habló, de forma específica, del mote que le adjudicó su excompañero. “¿'Zorrita’ por qué intentaba poner un freno a su reiterada falta de respeto, malos tratos y abuso de poder en mi lugar de trabajo? ¿'Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’ porque le dije que éramos un equipo y el pretendía hacer un monólogo?”, sumó.

Sofia "Jujuy" Jiménez tuiteó duros comentarios sobre su etapa como compañera de trabajo de Horacio Cabak

Así, Jiménez reflexionó sobre “el revanchismo y el maltrato” en el ámbito laboral y manifestó que ese “nunca puede ser el camino de donde salga algo bueno”. Además, contó que algunos abogados la llamaron para ofrecerle iniciar una demanda por violencia laboral. “Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar”, cerró.

Días atrás, Jiménez contó cómo fueron aquellos días en Informados de todo. “Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, dijo la conductora en Almorzando con Mirtha Legrand. “Yo estaba haciendo un reemplazo y me fue muy difícil, se suponía que Horacio era mi compañero, que éramos una dupla, pero eso no estaba pasando”, explicó, en relación con cómo no la dejaba intervenir en el programa, y lo mucho que le costaba ir al canal todos los días por la actitud de su colega. “Era rarísimo lo que se sentía, había como un doble discurso. Hace 11 años que trabajo en el medio y no me había pasado nunca eso con nadie”, manifestó en conversación con Juana Viale.

LA NACION