Para el periodista oficialista, "la gente siempre va a votar siempre en contra de lo que sea pro Alberto"

23 de julio de 2020 • 02:00

Luego de la declaración del presidente Alberto Fernández al Financial Times, en donde confesó que "no cree" en los planes económicos, Intratables (América) "revivió" una encuesta que había realizado en febrero pasado en la cual los participantes fueron consultados sobre si el mandatario tenía o no un plan económico. Los resultados provocaron una reacción del periodista Diego Brancatelli que discutió sobre esto con sus compañeros de panel.

"El 17% de la gente opinó que tenía un plan y el 82% no, y lo curioso es que es lo que contestó el Presidente el domingo, que no tenía un plan", comentó Fabián Doman. "Se blanqueó. Lo que significa que la gente no come tanto vidrio", agregó Carolina Losada.

"La gente va a votar siempre igual en contra de lo que sea pro Alberto", definió Brancatelli. "Lo votó como Presidente la gente", respondió Losada. "Vamos a hacer un poco de memoria, decime una encuesta que haya salido a favor del Gobierno", le retrucó el periodista oficialista. "Nosotros tenemos más o menos un número. Cuando es 5000, 6000 o 7000, no son troles", afirmó Doman.

"Terminen de vivir en el universo de cuando no les gusta algo es un troll. Déjense de joder, viejo", comentó Paulo Vilouta. "Branca no está loco en lo que dice. Las encuestas de Twitter están contaminadas por troles macristas y kirchneristas", explicó Doman. Y agregó: "Hay gente que vota raro".