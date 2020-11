Diego Leuco comparó a Alberto Fernández con Daniel Scioli: "Veo un paralelo"

Leuco afirmó que "Alberto se cansa de decir en privado que está incómodo" Crédito: eltrece

1 de noviembre de 2020 • 13:59

El periodista Diego Leuco estuvo de invitado a la mesa de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) en donde dio su opinión sobre la carta de Cristina Kirchner y la actitud del presidente Alberto Fernández frente a la vicepresidenta.

"Lo loco es la actitud de Alberto Fernández que se cansa de decir en privado que está incómodo y que no está contento, pero en público solo acata las decisiones y los deseos de Cristina. Desde los más oscuros e irracionales como Vicentin a los más personales como la reforma judicial", reflexionó Leuco y agregó: "Le va a pasar lo que le pasó a Scioli".

"Yo creo que él ocupa el espacio que Scioli hubiera ocupado", comentó la periodista Laura Di Marco. "Yo veo un paralelo entre lo que le pasó a [Daniel] Scioli en un momento en donde off the record decía 'yo me voy a enfrentar a Cristina ' con esa sana rebeldía peronista. Y así terminó Scioli, desaparecido de la política", continuó Leuco.

Para concluir, el periodista Jorge Fernández Díaz aseguró que en la carta "Cristina ve un tsunami en la Argentina y no tiene una solución ante esa tormenta".