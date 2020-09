Diego Leuco criticó al Presidente Alberto Fernández por decir que no hay cuarentena y desconocer el caso Solange Fuente: Archivo

El presidente Alberto Fernández dio ayer una entrevista al canal TN donde, entre otras cosas, dijo que "no llevamos 160 días de cuarentena; no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe".

Frente a esto, el periodista Diego Leuco dijo que "el Presidente muestra un extravío importante" y lo criticó en términos muy duros por desconocer el caso Solange Musse, la joven que murió de cáncer sin poder despedirse de su papá por las restricciones de circulación impuestas por la cuarentena para frenar el avance del coronavirus.

"Es muy curioso el discurso del Presidente porque por un lado destaca que la economía se está recuperando gracias a las aperturas, y al mismo tiempo dice que está en contra de las aperturas. Entonces, lo que plantea Alberto Fernández es que es mérito del Gobierno que la economía se reactive gracias a las aperturas, pero es culpa del periodismo y la oposición que haya más contagios", reseñó Leuco, quien conduce el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) mientras Jorge Lanata se recupera de una operación menor.

"Es extraño su discurso, ayer mostraba un extravío importante en varios de los temas más relevantes de la Argentina", consideró Leuco, e hizo una mención especial: "No puede ser que el Presidente de la Nación diga que no conoce el caso Solange", cuestionó.

En este sentido, su compañero Rolando Barbano agregó que "el papá de Solange le escribió una carta pública en Facebook al Presidente, y ayer en la entrevista dijo 'no puedo hablar del tema porque no lo conozco'".

"No puede decirlo. No solamente fue un caso que conmovió a la Argentina durante una semana entera, sino que además fue el nacimiento de un movimiento llamado 'hasta mi último suspiro tengo mis derechos', frase que sale de la carta que escribe Solange cuando sabía que iba a morir sin ver a su padre", finalizó el conductor.