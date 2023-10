escuchar

El periodista Diego Leuco confirmó el lunes que atraviesa una crisis de pareja con Sofía Martínez, colega con la que se encuentra en pareja desde febrero del último año. “Nada que no le pase a todo el mundo. Como ella dice, le estamos buscando la vuelta porque hay mucho amor”, explicó en declaraciones a un ciclo de televisión.

Los periodistas confirmaron que ya no viven juntos, aunque Martínez compartió el lunes los festejos del cumpleaños del conductor del ciclo por streaming de LUZU Tv Antes que nadie, y ahora, de La Peña del morfi, en Telefe.

“A veces a pesar del amor hay que intentar encontrarle la vuelta, ayer estuvo en mi cumpleaños, nos amamos, pero estamos viendo como congeniar. Nosotros somos transparentes y es como ella dijo: estamos viendo cómo encontrarle la vuelta porque hay mucho amor”, expresó Leuco a un móvil de LAM, de la señal América.

“No es nada que no le pase a todo el mundo. yo la amo mucho es una pareja increíble y es encontrarle la vuelta” , dijo.

Martínez también habló de la crisis con Leuco, y destacó: “Cada pareja tiene momentos. Estamos transitando uno más”. Ante la pregunta de si el trabajo a veces complica el vínculo, ella contestó: “A veces pasa, pero no es eso. La realidad es que él siempre me acompañó mucho en todos mis trabajos. Al contrario [no complica], creo que da orgullo ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta”.

Por último, el movilero volvió a insistió en saber qué es lo que determinó la crisis, a lo que ella dijo: “Sin definiciones”.

Hasta hace poco, Martínez posteaba diferentes situaciones que vivían en las redes sociales. Una de ellas, en agosto, fue la internación de Leuco por una faringitis. La encargada de darlo a conocer fue ella quien compartió dos historias en Instagram para llevar tranquilidad a los amigos y seguidores del conductor.

Sofía Martínez compartió una historia junto a su novio Diego Leuco, quien está internado desde el sábado por la noche Instagram: @sofimmartinez

“¿Quién tiene los leucocitos altos?”, había escrito la periodista deportiva en una historia de Instagram en la que se la ve con el pulgar hacia arriba y abrazando a Diego Leuco recostado sobre la camilla, con suero en el brazo y sonriendo para la foto. En la misma imagen compartió el resultado de los estudios de sangre y los leucocitos le dieron más alto que lo valores normales.

LA NACION