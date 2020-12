Dalma y Gianinna decidieron tatuarse en homenaje a Diego Maradona y lo compartieron con sus seguidores

26 de diciembre de 2020 • 11:20

Tras la muerte de Diego Maradona , Dalma y Gianinna se mostraron más juntas que nunca. En las últimas horas, las hijas del ídolo deportivo decidieron homenajear a su padre con un tatuaje muy significativo y lo mostraron en las redes. "Queríamos compartirlo con ustedes", escribió Dalma en sus Instagram Stories.

Se cumplió un mes del fallecimiento de Maradona y las hijas que Claudia Villafañe tuvo con el Diez tomaron la decisión de tatuarse un diseño para recordarlo. Además, invitaron a los seguidores de su padre a hacerse el mismo tatuaje, e incluso ofrecieron enviar el diseño original para su réplica.

"Acá va uno de los tatuajes que nos hicimos con Giani", contó Dalma en sus redes. En la imagen, se ve la parte interna de los pies de las hermanas en las que ahora está grabado un 10 entre paréntesis, que es una parte de la firma de su padre. Escrito con el pulso del deportista, ahora el número que mejor representa a Maradona está grabado en la piel de Dalma y Gianinna. "Obvio lo queremos compartir con ustedes por si alguien se lo quiere hacer con nosotras", propuso Dalma. "Avisen y le pasamos el original", añadió.

Las últimas semanas fueron difíciles para las hermanas Maradona. Además de la pérdida de su papá, los escándalos mediáticos alrededor de su fallecimiento no frenaron. Uno de ellos fue el enfrentamiento de Dalma y Matías Morla, el abogado del futbolista: luego de que se conociera el audio que le envió Morla a Gianinna tras la muerte del Diez, y en medio de la batalla judicial por la herencia, Dalma le dedicó un fuerte comentario en las redes al abogado de su papá.

En su cuenta de Instagram, la mayor de las hermanas decidió hacer un descargo y, al ver que no podía mencionar a Morla porque la tiene bloqueada, publicó: "Más cagón no se consigue". Y continuó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

