"Yo ya gané": Dalma Maradona volvió a disparar contra Matías Morla

Dalma Maradona volvió a referirse al abogado y amigo de su papá, Matías Morla, con un fuerte mensaje en las redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 10:39

Tras la muerte de Diego Maradona, la ya complicada relación de Dalma con el abogado Matías Morla empeoró. Desde el 25 de noviembre, la hija mayor del astro del fútbol tuvo duras palabras para referirse al amigo de su padre. Ahora, volvió a referirse a Morla con un filoso mensaje: "Yo ya gané", aseguró.

Luego de que se conociera el audio que le envió Morla a Gianinna Maradona tras la muerte del Diez y en medio de la batalla judicial por la herencia, Dalma ya le había dedicado un fuerte comentario en las redes al abogado de su papá. En su cuenta de Instagram, decidió hacer un descargo y, al ver que no podía mencionar a Morla porque la tiene bloqueada, publicó: "Más cagón no se consigue". Y continuó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

"Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social", había escrito Dalma contra Morla en otra oportunidad

En las últimas horas, una usuaria de Twitter compartió la imagen de un tatuaje de la célebre foto de Diego y Dalma, en la que ella, siendo una niña, pone margaritas en las medias de su papá durante un entrenamiento en Nápoles, en 1989. "¡Queda una marca en la piel, un amor!", escribió Luciana Herrera, que publicó la foto del dibujo en su piel junto a la original que lo inspiró.

En respuesta a ese tuit, Dalma se despachó contra Morla. "¿Sabés por qué yo ya gané Mati? ¡Porque nunca nadie en su puta vida se va a tatuar una foto tuya con mi papá! ¡Gracias Luciana! ¡Te quedo hermoso! Me parece que te quiero copiar", escribió la hija mayor de Claudia Villafañe.