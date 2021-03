Diego Maradona Jr, desde Italia: “Prefiero no hablar por ahora, hay mucho dolor”

En el marco de la disputa por la herencia de Diego Armando Maradona, su hijo Diego Junior rompió el silencio desde Italia. Tras no haber podido asistir a la despedida de su padre por haber contraído Covid-19, el futbolista explicó los motivos por los cuales en este momento prefiere no exponerse públicamente y confesó estar muy triste por la muerte de su padre.

La charla la tuvo con Andrea Taboada, quién esta mañana contó todo con lujo de detalles en Los ángeles de la mañana. “Yo lo contacté para pedirle una nota y él quiso explicarme telefónicamente porque no quería hablar para que no se malinterprete por mensaje”, comentó la angelita mientras el conductor del ciclo, Ángel de Brito, recordó que el mayor del clan Maradona tenía planeado viajar a la Argentina para el cumpleaños de su padre, pero que un cuadro de coronavirus -que lo dejó internado durante varias semanas- lo imposibilitó.

Enseguida, De Brito pasó a leer parte de la conversación expuesta en placas. “Mi mamá no va a viajar a la Argentina, es mentira. Mi mamá no viaja en avión”, aseguró el joven desmintiendo los rumores que circulaban sobre una inminente visita de Cristiana Sinagra al país.

En cuanto a los motivos por los cuales hasta ahora se mantuvo en silencio, Diego Junior advirtió: “Yo no me escondo de nada ni de nadie. No tengo ganas de exponerme en este momento tan delicado. Prefiero no hablar por ahora, hay mucho dolor. Creo que no hablar es lo justo en este momento”. Y enseguida advirtió que está al tanto del expediente sobre la sucesión de los bienes de su padre a través de su abogado. “No me pidieron que declare en el expediente. Mi elección de hablar por ahora es sólo con los medios de fútbol. Me hace bien recordarlo así”, concluyó.

