Diego Ramos defendió a Fabián Gianola tras las denuncias por abuso sexual: “Nunca vi nada”

Fabián Gianola recibió en los últimos meses cinco denuncias por abuso sexual y más de 20 acusaciones por acoso, aunque no todas fueron presentadas en la Justicia.

En este contexto, el actor atraviesa un duro momento después de que las abogadas Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella María Tomizzi renunciaran a representarlo.

Este martes, su colega Diego Ramos se refirió a la situación que atraviesa Gianola y lo defendió. “Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas. A mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”, dijo en una entrevista con Agarrate Catalina, por La Once Diez.

La locutora Viviana Aguire, compañera del actor en el ciclo radial Estamos de vuelta lo acusó de haberla acosado sexualmente

Hasta ahora, la Justicia dictó falta de mérito en dos de las cinco causas iniciales contra Gianola. El intérprete, por lo pronto, está a la espera de otras dos sentencias más.

Aunque Ramos no le restó importancia a las denuncias, opinó que “hay que escuchar la voz de la persona que quiere defenderse”. “Varias veces escuché cosas de él, pero no viví nada raro, ni que se sobrepasara verbalmente. Bienvenido sea que las mujeres hablen, expongan y denuncien y está bueno que la otra parte de la cara y exponga lo que pasó, lo que vivió”, expresó el actor de Sex.

Ramos también comparó la situación de Gianola con el caso de Juan Darthés, que enfrentaba hasta hoy un juicio de violación en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardin. “Él no es una persona que se fue del país y no dio la cara como otros. Él dio la cara, entonces tiene que tener la posibilidad de ser escuchado”, argumentó.

No es el primero en salir a defender al actor. Ivo Cutzarida se refirió al caso en una entrevista en Mitre Live y dijo: “Hice un par de sketchs con Gianola. No había escuchado nada nunca de él cuando laburamos pero no soy el actor que se metía”. En esa oportunidad, apeló a su formación jurídica y cuestionó: “Una denuncia no es una sentencia y en muchos casos hay gente que piensa que eso es así”.