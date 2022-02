Thelma Fardin anunció que se anuló el juicio contra Juan Darthés: “Es un mensaje de impunidad enorme”.

La actriz Thelma Fardin informó este martes que se anuló el juicio contra Juan Darthés que entraba en su etapa final en el país vecino. “Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción”, explicó en un video que publicó en Instagram.

En su descargo, lamentó que se diera marcha atrás en la causa. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató, y continuó, con un repaso de los últimos acontecimientos en la causa: “Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’? Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema...”.

“Si en un juicio como el mío donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimiento de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia, que es a donde nos piden que vayamos, y la Justicia dice esta barbaridad. Es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto, qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia”, manifestó la actriz.

Con sorpresa ante la decisión del tribunal con el proceso tan avanzado, Thelma expresó: “Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no así de raras”, y cuestionó: “Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final... evidentemente no quieren que se juzgue”.

“Es tan contundente que lo único que quieren es evitar la Justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos y estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo, esta bestialidad: que todo lo hecho hasta acá no sirve para nada”, dijo categórica.

Tras conocer la decisión del tribunal y expresar su enojo, Fardín se mostró dispuesta a intentar lo que sea posible para que el juicio se reanude. “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local”, indicó. Y concluyó: “Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”.

El juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin se lleva a cabo en Brasil. Se inició el 30 de noviembre pasado y se reanudó el jueves 27 de enero luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos el 1 de diciembre.

Del juicio participaban tres países: la Argentina, Brasil y Nicaragua, y once testigos que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

Tras la reanudación del juicio, Thelma Fardin había expresado: “El proceso sigue avanzando. Lamentablemente, no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis testigos. (...) Aunque intentaron embarrar la cancha, seguimos firmes sentando un precedente histórico”.

En diciembre, el juez Mazloum, del fuero criminal federal de San Pablo, había postergado las audiencias con rondas de declaración de testigos, porque el sistema judicial paulista ingresó en receso el 17 de diciembre hasta el 6 de enero. El caso está bajo secreto de sumario estricto.

La actriz junto al colectivo Actrices Argentinas denunció el 11 de diciembre de 2018 a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira “Patito Feo”.

Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés-, nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol. Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de ese país eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.