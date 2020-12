A Rush of Blood to the Head, el segundo álbum de Coldplay, fue editado en 2002

30 de diciembre de 2020

En el octavo episodio de su podcast Discos esenciales, el equipo de Rolling Stone, junto con músicos y críticos invitados como Benito Cerati, Gabriel Pedernera (Eruca Sativa) y Majo Echeverría, reescuchan y analizan track por track A Rush of Blood to the Head, el gran segundo LP del grupo británico Coldplay. Banda de sonido ineludible del cambio de milenio, el disco forma parte de la nueva colección Clásicos en Vinilo presentada por Rolling Stone y LA NACION.

Qué es esto

Discos esenciales es un podcast de LA NACION que se actualiza todas las semanas. No te pierdas los próximos episodios: podés escucharlos en LA NACION o tu teléfono, computadora o en el auto. Este podcast está en Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts , o lo podés escuchar en tu reproductor de audio favorito vía RSS . Si te suscribís vas a tener un aviso automático cada vez que se publica un episodio nuevo.