Este lunes, Luis Novaresio en, ciclo que conduce por América, recordó una entrevista que hizo Alejandro Fantino en el mismo programa pero ocho años antes: una "clase" sobre el dólar que dio el economista Tomás Bulat , fallecido en 2015 en un accidente vial .

Entonces, Fantino le había consultado a Bulat "¿cuál es la relación de los argentinos con el dólar?". El economista sacó un billete de 100 pesos y otro de 100 dólares y los comparó en menos de dos minutos. "Para ser moneda se necesitan tres requisitos, primero que sirva como moneda de cambio, quiere decir que te doy 100 pesos y vos me das un bien, como un café. Segundo, referencia de valor, quiere decir que pregunto ¿cuánto vale tu camisa?, 150 pesos, ¿cuánto vale la mesa?, tanto. Y tercero, es reserva de valor, es decir, me guardo el peso, lo uso en tres meses y compro lo mismo que podía comprar hace tres meses", inició.

En la misma línea, señaló: "Para comprar y vender, cumple. Para referencia de valor parte sí y parte no, un departamento te lo digo en dólares, ya no para todo. Tercero, ¿ahorrás en esto? No. Entonces no tenemos dinero, porque no cumple los requisitos". "Este [dólar] lo usás para comprar afuera, te sirve para referencia de valor, y para ahorrar. Este queremos, porque cumple los tres requisitos. Cumple los tres requisitos, para cambiar, para que tengamos noción de valor y para reserva".

Por último, se refirió al problema de la inflación: "El problema que tenemos en la Argentina es que cuando tenemos inflación dejás de usar el peso para reserva de valor. La moneda se va degradando con la inflación: Primero deja de ser reserva de valor, después deja de ser unidad de medida y esto te empieza a pasar que vas a comprar y no sabés si es caro o barato, ¿me cobra mucho o poco? Y finalmente, cuando tenés hiperinflación, no existe nada, desaparece".