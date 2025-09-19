¿Dónde está el puma? Crece el temor de los vecinos del country de Pilar en medio de las prohibiciones dentro del predio

Toda la semana en vilo. Así vivieron las últimas jornadas los vecinos del country Los Jazmines, en Pilar del Este, al enterarse de la presencia de un puma merodeando la zona. El animal fue visto por última vez el miércoles, colgado de un árbol. “Es preocupante”, manifestaron ante un móvil de LN+ los habitantes del lugar.

Pilar: continua la busqueda del puma suelto

El pánico y conmoción que generaron las imágenes de las cámaras de seguridad del predio, donde puede verse al animal caminando sobre el perímetro, hizo que las disposiciones internas del country se modificaran.

Por estas horas se prohibió realizar trabajos de jardinería, pasear a las mascotas y circular en las calles internas. En el caso de tener personal doméstico, es obligatorio buscarlo en vehículo desde el ingreso del country.

Puma suelto en Pilar: terror entre los vecinos

Según las palabras de una vecina, la última vez que se vio al puma fue arriba de un pino, árbol característico de la zona, el miércoles por la noche. Inhibida por la presencia del animal, la mujer no pudo realizar ningún registro.

Puertas adentro, más allá del nerviosismo que genera la presencia de un animal salvaje, circulan comentarios jocosos del tipo “ya no se puede ni salir a regar las plantas”.

¿Qué pasó en el country Los Jazmines?

El martes por la madrugada las cámaras de seguridad del barrio privado Los Jazmines, en Pilar del Este, registraron a un puma merodeando el perímetro del lugar. El descubrimiento generó terror entre las más de 1400 familias que habitan el predio. La búsqueda del animal aún se encuentra activa.

Por la presencia del animal, la actividad de pileteros, jardineros y obreros de la construcción se interrumpió hasta nuevo aviso. Para dar con el puma, además de los puestos de vigilancia, se están utilizando cámaras térmicas y drones.

Puma suelto en Pilar: continua el terror entre los vecinos

Los Jazmines es un barrio privado ubicado a ocho kilómetros de la autopista Panamericana, rodeado por un entorno agreste y rural, propicio para la aparición de estas especies.

El Municipio puso a disponibilidad la línea 103 de Defensa Civil para que los vecinos aporten cualquier tipo de información que ayude a rastrear al puma.