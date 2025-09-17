Sigue el pánico de los vecinos por el puma suelto en un country de Pilar: “Es preocupante y peligroso”

El martes por la madrugada las cámaras de seguridad del barrio privado Los Jazmines, en Pilar del Este, registraron a un puma merodeando el perímetro del lugar. El descubrimiento generó pánico y conmoción entre las más de 1400 familias que habitan el predio. La búsqueda del animal aún se encuentra activa y un móvil de LN+ se acercó hasta la zona para recoger testimonios.

Puma suelto en Pilar: continua el terror entre los vecinos

“Es preocupante y peligroso tanto para el puma como para las personas”, aseguró Román Bertini, vecino de la zona. “Soy veterinario, entonces también pienso en el animal. Debe estar ansioso y hambriento”, agregó.

Consultado sobre la situación de los habitantes del country Los Jazmines, Bertini manifestó: “Somos nosotros los que nos metimos en su hábitat. Pero le pido a todos los vecinos que tengan paciencia”.

Por la presencia del animal, la actividad de pileteros, jardineros y obreros de la construcción se interrumpió hasta nuevo aviso. Para dar con el puma, además de los puestos de vigilancia, se están utilizando cámaras térmicas y drones.

Los Jazmines es un barrio privado ubicado a ocho kilómetros de la autopista Panamericana, rodeado por un entorno agreste y rural, propicio para la aparición de estas especies. “Hasta se pueden ver teros y otros tipos de aves”, detalló Bertini.

Puma suelto en Pilar: terror entre los vecinos

El Municipio puso a disponibilidad la línea 103 de Defensa Civil para que los vecinos aporten cualquier tipo de información que ayude a rastrear al puma.