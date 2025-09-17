LA NACION

Sigue el pánico de los vecinos por el puma suelto en un country de Pilar: “Es preocupante y peligroso”

El felino fue registrado por las cámaras de seguridad del barrio privado Los Jazmines; un móvil de LN+ fue hasta el lugar a recopilar testimonios; “Debe estar ansioso y hambriento”, dijo un veterinario de la zona

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La imagen del puma registrado por las cámaras de seguridad del barrio privado en Pilar del Este
La imagen del puma registrado por las cámaras de seguridad del barrio privado en Pilar del EsteCaptura de video

El martes por la madrugada las cámaras de seguridad del barrio privado Los Jazmines, en Pilar del Este, registraron a un puma merodeando el perímetro del lugar. El descubrimiento generó pánico y conmoción entre las más de 1400 familias que habitan el predio. La búsqueda del animal aún se encuentra activa y un móvil de LN+ se acercó hasta la zona para recoger testimonios.

Puma suelto en Pilar: continua el terror entre los vecinos
Puma suelto en Pilar: continua el terror entre los vecinos

Es preocupante y peligroso tanto para el puma como para las personas”, aseguró Román Bertini, vecino de la zona. “Soy veterinario, entonces también pienso en el animal. Debe estar ansioso y hambriento”, agregó.

Consultado sobre la situación de los habitantes del country Los Jazmines, Bertini manifestó: “Somos nosotros los que nos metimos en su hábitat. Pero le pido a todos los vecinos que tengan paciencia”.

Por la presencia del animal, la actividad de pileteros, jardineros y obreros de la construcción se interrumpió hasta nuevo aviso. Para dar con el puma, además de los puestos de vigilancia, se están utilizando cámaras térmicas y drones.

Los Jazmines es un barrio privado ubicado a ocho kilómetros de la autopista Panamericana, rodeado por un entorno agreste y rural, propicio para la aparición de estas especies. “Hasta se pueden ver teros y otros tipos de aves”, detalló Bertini.

Puma suelto en Pilar: terror entre los vecinos
Puma suelto en Pilar: terror entre los vecinos

El Municipio puso a disponibilidad la línea 103 de Defensa Civil para que los vecinos aporten cualquier tipo de información que ayude a rastrear al puma.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. El conmovedor posteo de La Valiente para despedir al reconocido panadero Germán Torres
    1

    El conmovedor posteo de La Valiente para despedir al reconocido panadero Germán Torres: “Te queremos”

  2. Las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota
    2

    Mapa de árboles: las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota

  3. Anuncian una suba del 5% en las pensiones por discapacidad, pero el sector reclama soluciones inmediatas
    3

    Presupuesto: anuncian una suba del 5% en las pensiones por discapacidad, pero las familias y prestadores reclaman soluciones ya

  4. Qué se sabe de Thiago Medina internado tras el accidente
    4

    Qué se sabe de Thiago Medina internado tras el accidente

Cargando banners ...