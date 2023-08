escuchar

La estrella de la música country Dolly Parton decidió grabar un disco con grandes éxitos del rock y eligió por título Rockstar. Pero la cosa no quedó allí. También quiso que muchos de los protagonistas de esas canciones participaran como invitados. Fue así que registró versiones de temas como “Let It Be”, justamente con los dos Beatles vivos, Paul McCartney y Ringo Starr y otros dos señores que son de su generación, Mick Fleetwood y Peter Frampton. Así, Dolly armó su propio “buena vista” rockero, pero con figuras absolutamente estelares y mundiales; muchas de ellas todavía siguen en la ruta de la música.

La versión de “Let It Be” es discreta, muy cercana a la original, más allá de la instrumentación que va apareciendo con el correr de los compases. Hay un teclado que sobresale y se pega a la voz de Dolly, mientras el resto de sus invitados van apareciendo.

“Me encanta esa canción y la grabé sola –contó en una reciente entrevista con el presentador británico David Berry, esta estrella folk de look ochentoso, nacida en Tennesse, hace 77 años-. Y después pensé: por qué no pueden estar Ringo Starr, o Paul McCartney tocando el piano y cantando. Ellos fueron muy dulces y generosos conmigo por participar. Y luego también pensé en que Mick Fleetwood podría poner una percusión. Debo darle el crédito de este álbum a Kent Wells que es el productor y director musical”. Y cuando se le preguntó sobre cómo se sentía haciendo covers, siendo una cantautora que escribió temas que tantos interpretaron, contesto: “Hay muchas canciones que adoro y más de una vez dije: ‘esta me habría encantado escribirla”. En cuanto a las versiones del disco, bueno, mi esposo Carl Dean es un loco del rock. Llevamos casi sesenta años juntos, muchas de estas canciones son sus favoritas.

La noticia del proyecto se conoció a principios de mayo pasado. Fue entonces cuando contó que estaba trabajando en un álbum de 30 canciones (nueve estrenos y más de una veintena de hits rockeros) que sería lanzado en 17 de noviembre, con una amplia lista de invitados. Brandi Carlile y Pink se unirán a Parton en “Satisfaction (I Can’t Get No)” de los Rolling Stones, Emmylou Harris y Sheryl Crow en “You’re No Good” (tema que popularizó Linda Ronstadt). Steven Tyler y Warren Haynes hacen su aporte para “I Want You Back” de Jackson Five. La sangre más joven corre por cuenta de Lizzo, para “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin. Entre los temas ya estrenados, aparecen “Bygones”, que compartió con Rob Halford de Judas Priest y los miembros de Motley Crue Nikki Sixx y John 5.

Una de las consignas fue que muchas de estas versiones contaran con los autores o compositores de los temas. No solo “Let it Be” alista a dos Beatles. En el repertorio también aparecen otros invitados estelares. Miley Cyrus con “Wrecking Ball”, Elton John con “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, Debbie Harry con “Heart of Glass” del grupo Blondie, Joan Jett con “I Hate Myself for Loving You”, Frampton con “Baby, I Love Your Way”, Ann Wilson con “Magic Man” de Heart, Steve Perry (cantante de Journey) “Open Arms”, Sting con “Every Breath You Take”, Pat Benatar y Neil Giraldo con “Heartbreaker”, Kevin Cronin (de REO Speedwagon) con “Keep on Loving You” y Linda Perry (4 Non-Blondes) con “What’s Up?”.

Entre las novedades que Parton tiene para este año aparecen “World on Fire”, que publicó en mayo, poco después de que se conociera el repertorio del nuevo álbum y el staff que la acompaña.

En esta canción Parton, que presentó en vivo en la 58° edición de los ACM Awards, entona: “Mentiroso, mentiroso, el mundo está en llamas. ¿Qué vas a hacer cuando todo se queme? Fuego, fuego ardiendo más alto. Todavía tengo tiempo para darle la vuelta a todo”. ¿A quién le habla? Cuando la consultaron por esta canción se refirió a los políticos.

“No creo que ninguno de ellos se esfuerce lo suficiente. Estoy segura de que todos lo estamos intentando, pero realmente pienso a menudo que se preocupan más por su partido que por la gente. Si solo hacemos lo que sentimos que es lo correcto, en lugar de quién va a perder, o quién va a ganar esto, o quién se verá mejor si hace esto. Ninguno de ellos está trabajando desde el corazón. Esta es una canción que me sentí muy inspirada para escribir. Creo que habla de todo y para suficientes personas para querer hacer un cambio para mejor”, escribió la cantante, que ingresó en 2022 en el Salón de la Fama del Rock & Roll.