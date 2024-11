Dolor en Los Simpson: una de las voces más conocidas pega el portazo después de 35 años

Los Simpson es una de las series animadas más aclamadas de la historia. Sus episodios, frases y memes siguen vigentes hasta el día de hoy en todo el mundo. Si bien el programa suele traer solamente alegría y risas a los hogares, esta semana, los fanáticos de estos simpáticos dibujos se llevaron una decepcionante sorpresa: la mujer que les da voz a varios de los personajes más icónicos le dirá adiós a la historia después de 35 años.

Se trata de Pamela Hayden, la actriz de doblaje que fue la encargada hacer la voz en inglés de Milhouse Van Houten, Rod Flanders y Jimbo Jones desde que Los Simpson empezaron a transmitirse, el 17 de diciembre de 1989. A sus 70 años, decidió dar un paso al costado y empezar a explorar nuevos horizontes en su carrera artística. Así lo contó el equipo de la serie a través de sus redes sociales con un sentido posteo.

Pamela Hayden se retira de Los Simpson

“Gracias por los 35 años de Milhouse y muchos más, Pamela Hayden”, escribieron al pie del video en el que se ve un poco de la trayectoria de la actriz en la serie. “Como te retirás de Los Simpson, te celebramos”, agregaron los creadores del exitoso programa de televisión. En el clip, le dieron un espacio a la actriz para que cuente un poco de su experiencia y el significado que tuvo este proyecto en su vida.

“La gente se acerca a mí y me dice las frases de Milhouse”, comentó. “Una de las cosas que amo del personaje es que siempre lo tiran abajo, pero él sigue levantándose”, añadió. Para cerrar, agregaron la frase “Te extrañaremos”, con la tipografía y la banda sonora clásicas de la serie.

Asimismo, en el posteo en homenaje a Pamela, Los Simpson confirmaron que el último episodio que contará con la participación de voz original de Milhouse será Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, que se emitiría este domingo 24 de noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, en breve se abrirán las audiciones para encontrar un reemplazo y el personaje seguirá en la serie con normalidad.

“Después de mucha deliberación, decidí retirarme de Los Simpson para buscar otros medios creativos. ¡Gracias a todos por su amor y apoyo!”, escribió la actriz en uno de los comentarios, que ya recibió cientos de respuestas en agradecimiento por su trabajo. Minutos después de la confirmación oficial de su partida, también publicó una tierna foto de sus inicios, junto a una gigantografía del personaje al que le da vida.

Pamela, la actriz que le da la voz a Milhouse, le dijo adiós al personaje en sus redes sociales

En cuestión de minutos, la publicación de Pamela se llenó de comentarios de fanáticos de la serie tristes por su partida. “No podés hacernos esto. Mi infancia completa se retira. Tiempo de ser un adulto”y “Me rompe el corazón que te retires, pero lo entiendo. Le diste una gran vida a Milhouse. Nadie va a poder reemplazarte”, fueron algunos de los más ‘likeados’.

De igual manera, aparecieron muchos otros mensajes de buenos deseos para lo que sigue en su carrera. “Gracias por todo”; “Me pone triste que te retires, pero gracias por las risas y los recuerdos” y “Gracias por traer a la vida al nerd que vive adentro mío”, fueron tan solo algunos de ellos.