Donato de Santis adelantó cómo será MasterChef y le dio un consejo a Wanda Nara cómo conductora

El conocido chef Donato de Santis contó cómo será esta nueva temporada de MasterChef, con la conducción de Wanda Nara y acompañado, nuevamente, de sus colegas Damián Betular y Germán Martitegui.

Hasta la semana pasada la producción aún no había confirmado quién ocuparía ese espacio y se barajaron varios nombres como Paula Chaves e Iván de Pineda. Pero la primicia la dio el mismo canal Telefe que publicó en sus redes sociales un flyer con la imagen de la flamante conductora: “Estará al frente de la competencia de cocina éxito en el mundo, estará acompañada por el prestigioso jurado, @donatodesantis, @dbetular y @germanmartitegui, en la nueva edición con cocineros amateurs, muy pronto por Telefe”.

Donato de Santis en su rol de jurado de MasterChef (Foto: Instagram/@merydelcerrook)

Donato, en dialogo con Por si las Moscas, comentó: “Si Wanda entra en esa, lo puede hacer cómodamente, nosotros aceptamos todas las decisiones de la producción. Es un perfil distinto al de Santiago (Del Moro); a mí me gusta, yo creo que una vez que estás ahí adentro, te enamorás, a todos los que vinieron les pasó, espero que, si es ella o quien sea, entre en esa sintonía”. Y apuntó que “no solamente tiene que lucirse ella, sino que no le importe el resto”. Y analizó que “Santi lo hizo muy bien, creo que Wanda lo puede hacer cómodamente si no lo hacen, pasan a ser dos programas distintos”.

Entre otras declaraciones dio tips y consejos a los nuevos participantes del ciclo. “MasterChef tiene una magia particular, aunque no parezca, porque se tilda como un programa muy tajante, muy agresivo, pero hay un montón de mensajes desde el punto de vista culinario y, a veces, sobre la forma de vida”, subrayó.

Wanda Nara es la nueva conductora de MasterChef

Y para finalizar cerró con un consejo para los futuros participantes: “Lo que sugerimos es, esencialmente, tener mucha curiosidad, no tener miedo a fallar, la milanesa, el puré de papas, los ravioles y el salteado chino son bastante comunes. Hay que salir de esas obviedades, el consejo es ser osado u osada, aunque te equivoques”.

¿Cuándo comienza MasterChef?

Para el formato tradicional con participantes adultos y amateurs en la cocina esta sería la tercera temporada. Desde la producción trascendió que la convocatoria, la selección de los participantes y el desarrollo del programa sería entre enero y julio, pero sin fecha de estreno por el momento.

