Ni Iván De Pineda ni Paula Chaves: Wanda Nara será la nueva conductora de MasterChef

En los últimos años, MasterChef se posicionó como uno de los programas más vistos de la pantalla de Telefe. Por eso, el canal va a apostar nuevamente al formato -esta vez, sin famosos- y, para ello contará con una nueva y sorpresiva conductora: Wanda Nara.

Según se anunció esta tarde, la mediática empresaria se pondrá al frente de la competencia de cocina, aportando su estilo característico plasmado de alegría, frescura y picardía.

Durante el ciclo, Wanda estará acompañada por el prestigioso jurado conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En esta oportunidad, no serán famosos los que concursen, sino cocineros amateurs que competirán para convertirse en el chef estrella de la temporada, algo que no sucedía desde 2015.

Nara estuvo a punto de participar de la segunda temporada del reality dedicado a celebrities, que salió al aire a finales de 2021. En su momento, trascendió que pidió un curso de cocina previo a cargo de un profesional gastronómico exitoso y establecer horarios y límites en las jornadas de grabación, algo imposible para este tipo de formato.

Wanda Nara, la nueva conductora de MasterChef instagram.com/wanda_nara

Días atrás, Betular habló sobre la nueva edición del reality y opinó sobre el posible ingreso de Wanda al ciclo. “Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”, dijo, apenas iniciada la nota durante un móvil de LAM. Sobre la ausencia de del Moro, explicó: “ Santi me llamó, cuando empezó el runrun, me habló para avisarnos que no iba a estar y que no sabía quién iba a ser. Está cansado por Gran Hermano, lo vamos a extrañar. Creo que cuando vuelva Celebrity (la versión con participantes famosos) será de él, pero vamos a ver ”.

“A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, manifestó el chef. Y, cuando le preguntaron si él querría conducir alguna vez, replicó: “Es mucha responsabilidad, yo admiro muchas veces los conductores en vivo. Lo grabado es más cómodo y más fácil, pero es difícil llevar un programa. Prefiero hacer tortas. Yo estoy cómodo como jurado, me divierte y me encanta. MasterChef a mí me cambio la vida, y estoy agradecido”.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los jurados de la próxima edición de MasterChef Gerardo Viercovich

Tras tres temporadas sumamente exitosas, MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los sucesos de la televisión argentina. Con Claudia Villafañe como ganadora de la primera edición, Gastón Dalmau como el vencedor de la segunda y Micaela Viciconte de la tercera, el programa logró instalarse como uno de los favoritos del público, que espera con ansias este nuevo regreso.

Para permanecer en el certamen y convertirse en el nuevo “MasterChef”, los participantes tendrán que atravesar un reto diferente cada noche, soportar la presión del tiempo y las exigencias del prestigioso jurado, demostrando sus distintas habilidades y destrezas culinarias.

La ganadora de una gran disputa de conductores

En los últimos meses, cuando Telefe anunció el regreso de MasterChef, fueron muchos los nombres que circularon como posibles conductores del reality show.

La que se asomaba con más fuerza en su momento era Paula Chaves, exconductora de Bake Off Argentina, el gran pastelero. También se barajó el nombre de Laurita Fernández, que para esa época del año ya no sería parte de eltrece, donde actualmente conduce a diario Bienvenidos a Bordo. Por el lado de los hombres, los tres candidatos más firmes eran figuras de Telefe eran: Iván de Pineda, Jey Mammon y Nico Occhiato.

Ahora, con Nara definida como conductora, comienza el proceso de selección de los participantes. Para eso, el canal ya lanzó la convocatoria de participantes vía web desde su sitio oficial, para que los interesados en transformarse en el nuevo MasterChef de la Argentina ya pueden inscribirse.

Wanda, en tanto, ya incursionó en varios programas de Telefe: además de ser “investigadora” en el talent show ¿Quién es la máscara?, se probó como host invitada en la gala de ingreso dela actual edición de Gran Hermano.

